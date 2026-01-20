VWO e AB Tasty Unem Forças para Redefinir o Futuro da Otimização da Experiência Digital

PARIS, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VWO e AB Tasty , duas pioneiras no espaço de otimização, fecharam um acordo definitivo de fusão, sujeito às condições habituais de fechamento. Essa fusão criará uma plataforma de otimização de experiência digital líder do setor, oferecendo experimentação, personalização adaptativa em tempo real, insights comportamentais e análises por IA.

A nova empresa conjunta terá uma escala significativa, superando US $100 milhões em receita anual de mais de 4.000 clientes em todo o mundo. Ela terá uma presença dominante nas suas duas maiores regiões – Estados Unidos e Europa, com cerca de 90% da sua receita. Com 11 escritórios e equipes distribuídas em toda a América do Norte, América Latina, Europa e APAC, essa fusão desbloqueia o alcance global com a execução local. Seu objetivo é criar parcerias mais profundas com os clientes com a nossa experiência no mercado e fazer investimentos significativos em uma plataforma de tecnologia de pilha completa, oferecendo recursos nativos de IA.

“A VWO foi fundada com a convicção de que ótimos produtos, fundamentos sólidos e pensamento de longo prazo criam empresas duradouras. A AB Tasty tem uma equipe que compartilha essa filosofia e nos complementa profundamente na capacidade de produtos e organizações, ao mesmo tempo que se alinha fortemente com a nossa cultura, visão e missão. Juntos, vemos uma oportunidade de criar um líder global que ofereça maior escala, profundidade e consistência aos clientes e, ao mesmo tempo, de nos manter comprometidos com a principal proposta de valor que proporcionou sucesso às duas empresas”, disse Sparsh Gupta, Cofundador e CEO da VWO.

A nova empresa será liderada por uma equipe executiva cofundadora fortalecida das duas organizações. Sparsh Gupta, Cofundador e CEO da VWO, será o Diretor Executivo da nova empresa. Ankit Jain assumirá o cargo de Diretor de Produtos e Tecnologia. Rémi Aubert, Cofundador e Co-CEO da AB Tasty, será Diretor de Clientes e Estratégia, e Alix de Sagazan, outro Cofundador e Co-CEO da AB Tasty, será Diretor de Receita. O contínuo investimento substancial em propriedades individuais substanciais na nova empresa demonstram a profunda confiança e entusiasmo desses líderes.

“Nossa foco sempre foi criar um líder global em experimentação e otimização da experiência que ofereça valor tangível e mensurável aos clientes. Nos últimos anos, ao refletirmos sobre o próximo capítulo da AB Tasty, ficou muito claro que o caminho certo era o alinhamento - ambição, cultura, produto e geografia. Com a VWO, o alinhamento ficou claro desde o início: ambição compartilhada, valores compartilhados, pontos fortes complementares e um compromisso comum com os clientes. Essa união nos dá a oportunidade de dar continuidade ao nosso objetivo, mas em uma escala muito maior, com recursos substancialmente maiores”, disse Alix de Sagazan, Co-CEO da AB Tasty.

A transação é liderada pela Everstone Capital, sediada em Singapura, a unidade de capital privado do Everstone Group, que se concentra em investimentos de controle no espaço de mercado intermediário com forte foco no setor de tecnologia. A Everstone Capital é acionista majoritária da VWO e está investindo capital adicional substancial para continuar sendo a maior acionista institucional da nova empresa.

“Este investimento dá continuidade ao objetivo da Everstone de combinar a profunda experiência de domínio com a perspectiva de geografia cruzada para a criação de um líder de mercado, neste caso, uma plataforma global de otimização de experiência digital de primeira classe. Juntas, a VWO e a AB Tasty irão oferecer os produtos mais abrangentes da categoria e ter uma presença geográfica bem equilibrada, com uma participação de mercado líder em várias regiões importantes. A Everstone também apoiará a empresa com um conselho consultivo composto por alguns dos principais experts e operadores do setor”, disse Sandeep Singh, Diretor Administrativo da Everstone Capital.

A VWO e a AB Tasty fornecerão mais informações no momento apropriado, uma vez que as condições habituais de fechamento sejam atendidas e a transação seja concluída.

Sobre a VWO:

Fundada em 2010, a VWO é uma plataforma unificada de otimização de experiência que as equipes de produtos, marketing, crescimento e engenharia usam para aprimorar as jornadas dos clientes e acelerar o desempenho digital. Com um conjunto conectado de ferramentas de experimentação, análise, personalização e entrega de recursos, a VWO viabiliza que as organizações tomem decisões baseadas em dados em escala. Com a confiança de mais de 3.000 marcas como Forbes, Walt Disney, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal, Cigna em comércio eletrônico, SaaS, viagens e mídia, a VWO ajuda as equipes a oferecer melhorias consistentes e mensuráveis para experiência, conversão e receita. Website: https://vwo.com/

Sobre a AB Tasty:

Fundada em 2014 em Paris, a AB Tasty é uma plataforma líder em experimentação e personalização que viabiliza que marcas globais otimizem experiências digitais por meio de testes A/B, gerenciamento de recursos e personalização orientada por IA. Ela é utilizada por mais de 1.000 marcas líderes globais, inclusive L’Oreal, Samsonite, USA Today e Ganni, e em vários setores, incluindo viagens, varejo, bancos e seguros. Website: https://abtasty.com/

Sobre a Everstone Capital:

A Everstone Capital, unidade de capital privado do Everstone Group, é uma empresa de investimentos com sede em Singapura, com US $3,5 bilhões em ativos sob gestão e presença em sete escritórios globais. A empresa está concentrada em investimentos de médio porte, focados no controle, em setores de alto crescimento, incluindo Serviços de Tecnologia, Saúde e Farmacêutica, Consumidor, Serviços Financeiros e Industriais. Nossa abordagem de criação de plataformas combina experiência operacional com capital estratégico para gerar valor sustentável e impulsionar o crescimento a longo prazo.