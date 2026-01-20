VWO 與 AB Tasty 攜手重新確立完善數碼體驗的未來

巴黎, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 完善領域的兩大先驅 VWO 及 AB Tasty ，已達成明確的合併協議，此舉將依據慣常交割條件完成。 雙方合併後，將締造業內頂尖的數碼體驗完善平台，提供以人工智能 (AI) 為主導的實驗、即時自我適應個人化、行為洞察及分析功能。

合併後的實體規模龐大，令全球客戶數目突破 4,000，年度收益逾 1 億美元。 新實體將於美國及歐洲這兩大核心區域穩佔主導地位，兩地合共貢獻的收益高達約九成。 透過在北美、拉丁美洲 (LATAM)、歐洲及亞太區 (APAC) 設有 11 個辦事處及分佈式團隊，是次合併得以覆蓋全球、在地執行。 其目標是發揮深入的市場專業知識，與客戶建立更緊密的合作關係，同時對全端技術平台投入大量資源，以提供人工智能原生能力。

VWO 聯合創辦人兼行政總裁 Sparsh Gupta 指出：「VWO 的創立源自一個信念：唯有卓越產品、穩固根基及長遠思維，才能成就歷久彌堅的公司。 我們在 AB Tasty 覓得秉持相同理念的知音團隊，產品及組織能力與我們優勢互補，彼此文化、願景及使命亦高度一致。 我們同心協力，把握機遇，致力締造全球領軍企業，為客戶提供更大規模、更深層次及更加連貫的體驗，同時矢志堅守推動雙方成功的核心價值主張。」

合併後，業務將由來自雙方組織、實力增強的聯合創辦行政團隊共同領導。 VWO 聯合創辦人兼行政總裁 Sparsh Gupta 將出任合併後實體機構的行政總裁。 Ankit Jain 將出掌產品與技術總監一職。 AB Tasty 聯合創辦人暨聯合行政總裁 Rémi Aubert 將擔任客戶與策略總監，而 AB Tasty 另一位聯合創辦人暨聯合行政總裁 Alix de Sagazan 則將出任收益總監。 這些領導層將繼續對合併後的公司作出大量投入並持有可觀的個人股權，充分展現其堅定信心及滿腔熱誠。

AB Tasty 聯合創辦人 Alix de Sagazan 說：「我們一直以來的抱負，是締造完善實驗與體驗的全球頂尖企業，為客戶提供衡量得到的實質價值。 過去數年，當我們為 AB Tasty 籌劃未來新篇章時，我們迅即洞悉到，致勝之道在於同心協力——抱負相合、文化相融、產品互補、地域協同。 我們與 VWO 的契合，早在初期便已顯而易見：我們志同道合、擁有共同價值觀、優勢相輔相成，以及致力服務客戶的共同承諾。 這次合併讓我們得以追逐雙方始終懷著的同一抱負，但規模更大，資源也顯著拓展。」

是次交易由總部設於新加坡的 Everstone Capital 主導。作為 Everstone Group 的私募股權分支，該公司專注於中端市場的控股型投資，並份外重視科技行業。 Everstone Capital 是 VWO 的主要股東，現正額外投入巨額資本，以維持其在合併後實體中最大機構股東的地位。

Everstone Capital 董事總經理 Sandeep Singh 表示：「是次投資延續 Everstone 的一貫策略，也就是融合深厚的行業專長與跨地域視野，建立市場領軍企業，而此刻的目標則是建立全球頂尖的數碼體驗完善平台。 VWO 與 AB Tasty 攜手並進，將締造出業內最為完善的產品體系，並形成均衡穩健的全球業務版圖，於多個主要地區佔據領先市場份額。 Everstone 亦將籌組匯聚行內領先專家與實戰營運者的顧問委員會，為公司提供鼎力支持。」

待慣例交割條件達成且交易完成後，VWO 及 AB Tasty 將在適當時機公佈進一步詳情。

關於 VWO：

VWO 於 2010 年成立，為統一的體驗完善平台，協助產品、市場推廣、增長及工程團隊改善客戶旅程，推動數碼效能提升。 透過一系列互聯的實驗、分析、個人化及功能交付工具，VWO 協助機構以大規模方式作出數據驅動的決策。 VWO 廣受電子商貿、軟件即服務 (SaaS)、旅遊及媒體等行業超過 3,000 個品牌的信賴，包括 Forbes、Walt Disney、Amway、Hilton Vacations、TAP Portugal、Cigna，協助團隊在體驗、轉化及收益上實現始終如一、衡量得到的改進。 網站： https://vwo.com/

關於 AB Tasty：

AB Tasty 於 2014 年在巴黎成立，為頂尖的實驗與個人化平台，協助全球品牌透過 A/B 測試（或稱對比測試）、功能管理及由人工智能驅動的個人化來完善數碼體驗。 服務遍及全球超過 1000 個頂尖品牌，包括 L’Oreal、Samsonite、USA Today 及 Ganni，並覆蓋旅遊、零售、銀行及保險等各行各業。 網站： https://abtasty.com/

關於 Everstone Capital：

Everstone Capital 為 Everstone Group 的私募股權分支機構，是一間總部設於新加坡的投資公司，管理資產規模為 35 億美元，並在全球設有七間辦事處。 我們專注於中端市場的控股型投資，領域涵蓋多個高增長行業，包括科技服務、醫療保健與製藥、消費、金融服務及工業。 我們建構平台的方略，在於匯聚營運專業知識與策略資本，從而釋放可持續價值，推動長遠發展。