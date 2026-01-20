COMMUNIQUÉ DE PRESSE Canéjan, le mardi 20 janvier 2026

CHEOPS TECHNOLOGY NOMME CHARLES HENRY

AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY, annonce la nomination de Charles HENRY au poste de Directeur général Délégué, à compter du lundi 26 janvier 2026. Précédemment Directeur commercial de HPE France, Charles HENRY aura dans le cadre de ses nouvelles fonctions la mission d’accélérer la feuille de route technologique de CHEOPS TECHNOLOGY et d’accompagner la poursuite de la forte croissance de l’entreprise.

Dans un contexte de croissance soutenue et d’innovations constantes, cette nomination s’inscrit dans la volonté de renforcer la gouvernance de l’entreprise et d’accélérer la mise en œuvre de ses priorités stratégiques.

Nicolas LEROY-FLEURIOT déclare : « La souveraineté numérique est devenue un impératif pour les entreprises. Notre responsabilité est de poursuivre l’innovation qui est depuis toujours l’ADN de CHEOPS TECHNOLOGY et de transformer des technologies complexes en solutions concrètes et accessibles, que ce soit dans le Cloud, la Cybersécurité ou l’IA. L’arrivée de Charles HENRY que nous connaissons bien chez HPE, doté d’une double culture technique et commerciale le rendant très opérationnel, s’inscrit pleinement dans cette exigence de tempo et de création de valeur pour nos clients ».

Charles HENRY ajoute : « Rejoindre une entreprise française en forte croissance comme CHEOPS TECHNOLOGY est un honneur. Je connais bien l’entreprise pour avoir collaboré avec elle chez HPE pendant des années. Elle s’appuie sur un modèle qui place le client au centre de tout, en conjuguant proximité, performance opérationnelle et expertise technologique. Mon objectif est de prolonger et d’amplifier cette dynamique au service des clients et des équipes ».

Éléments biographiques

Diplômé de l’EPITA et de HEC Paris, Charles Henry occupait précédemment le poste de Directeur commercial de HPE France. Entré dans le groupe en tant que consultant technique, il y a exercé plusieurs responsabilités de premier plan, notamment en France à la tête de la Division Infrastructure, puis de la Division Hybrid Solutions, avant de rejoindre le comité de direction à la fonction de Directeur Commercial.

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain et de la Cybersécurité, notamment pour les PME et ETI régionales, les établissements publics et les collectivités locales. Acteur de référence de la transformation numérique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché IT. Forte de plus de 750 collaborateurs répartis dans 12 implantations partout en France et d’une filiale en Suisse, CHEOPS TECHNOLOGY exploite huit datacenters au plus près des besoins de ses clients. CHEOPS TECHNOLOGY a dépassé en 2025 les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé. CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE





Contacts Presse :

Jacques ORJUBIN, OPS CONSEIL

jorjubin@ops-conseil.com / 06 80 91 73 97

Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur Général, CHEOPS TECHNOLOGY

nicolas.leroy-fleuriot@cheops.fr