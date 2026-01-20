News

Atos et Graia s'unissent pour lever les barrières linguistiques au travail grâce à la traduction vocale en temps réel

Paris, France – 20 janvier 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Graia, une plateforme d’intelligence artificielle qui redéfinit l'expérience client au travers d’interactions intelligentes et empathiques. Ensemble, les deux entreprises ont pour objectif de révolutionner le support multilingue au sein de l'écosystème Digital Workplace d'Atos en intégrant à ses centres de services et de support la technologie de traduction vocale bidirectionnelle de pointe de Graia.

Cette initiative positionne Atos à l’avant-garde de l'innovation en matière d’environnement de travail augmenté par l’IA, en permettant une traduction vocale fluide et en temps réel. Les utilisateurs et les agents de support s’expriment naturellement dans leur langue maternelle pendant que le système traduit instantanément. L'IA générative de Graia ne se contente pas de transcrire et traduire en temps réel, elle surveille également les expressions clés, suggère aux agents des formulations adaptées à la culture de leurs interlocuteurs et automatise l’évaluation des appels. Atos bénéficie ainsi d'un contrôle qualité homogène et d’un suivi des performances d’une grande précision.

Atos accompagne aujourd’hui plus de 5 millions d'utilisateurs à travers le monde dans plus de 100 langues. Grâce à la technologie de Graia, Atos comblera les imperfections linguistiques d’utilisateurs non anglophones rencontrant des difficultés à s’exprimer avec précision en anglais. Déployé initialement dans le cadre du support multilingue, le service sera ensuite étendu aux parcours d’intégration et de formation inclusifs disponibles au sein de l’offre Digital Workplace d’Atos.

Ce partenariat marque un tournant pour l'accessibilité au travail. La traduction en temps réel accélérera la résolution des incidents et éliminera les blocages linguistiques, offrant une expérience positive, tant aux utilisateurs qu’aux équipes de support. Les clients bénéficieront de services hyper-localisés, adaptés à leur langue, leur culture et leurs préférences, et intégrés à une offre dont l’efficacité est reconnue par le marché.

L'IA générative de Graia transcrit et traduit les conversations en temps réel tout en surveillant les expressions clés et fournit aux agents des énoncés adaptés aux nuances culturelles. L'évaluation automatisée des appels garantit un contrôle qualité constant et des indicateurs de performance fiables à chaque interaction. Cette intégration renforce le leadership d'Atos dans la création d’environnements de travail digitaux inclusifs et évolutifs.

Mike McGarvey, responsable mondial de la stratégie, Digital Workplace, Atos Group, a déclaré : « En intégrant la technologie de traduction vocale de Graia à notre écosystème Digital Workplace, nous donnons à nos équipes le moyen de dialoguer plus naturellement avec nos clients du monde entier. Il s’agit d’un pas décisif vers des expériences digitales véritablement inclusives, intuitives et localisées. Des clients des secteurs de la finance, des services publics, du commerce de détail ou de la santé ont déjà manifesté un vif intérêt pour ce service et nous ont confié des projets en phase pilote. »

Sahil Rekhi, directeur commercial, Graia, a déclaré : « Atos innove sans cesse afin de proposer des environnements de travail fluides. Nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour enrichir les interactions multilingues au sein des opérations de support technique d’Atos. Ensemble, nous démontrons comment l'IA générative et agentique peut accroître la satisfaction et la productivité des clients grâce à un support intelligent et adaptatif. »

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d’Atos de proposer un support informatique proactif, comme en témoigne l’Experience Operations Center (XOC). Ce service d’Atos identifie et résout en temps réel les problèmes liés à l'expérience collaborateur, créant ainsi un environnement de travail numérique plus engageant et valorisant.

***

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

