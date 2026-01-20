MONGOLIAN MINING CORPORATION 最新營運資料 截至二零二五年十二月三十一日止季度

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MONGOLIAN MINING CORPORATION

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

（股份代號：975）

最新營運資料

截至二零二五年十二月三十一日止季度

香港, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mongolian Mining Corporation（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈截至二零二五年十二月三十一日止季度的未經審核最新營運資料。截至二零二四年十二月三十一日止季度及截至二零二五年九月三十日止

季度的比較數字亦於本公告披露（如適用）。

本公司為業務集中於並位於蒙古國的最大的國際上市私營礦業公司。本集團整合了一個多元化的業務組合，在蒙古國南部及西部地區開發及運營焦（冶金）煤、黃金、白銀、銅及其他有色金屬礦業資產。

焦（冶金）煤營運

本集團為蒙古國內最大的洗選焦煤產品生產商及出口商。本集團全資附屬公司 Energy Resources LLC（「ER」）經營Ukhaa Khudag（「UHG」）焦煤煤礦，本集團控股附屬公司Khangad Exploration LLC（「KEX」）經營Baruun Naran（「BN」）焦煤煤礦，兩者均位於蒙古國Umnugobi盟（省）。

於二零二五年，本集團合共售出8,221.3千噸（「千噸」）洗選焦煤產品，較二零二四年售出的7,882.1千噸洗選焦煤產品增長4%。

本集團於二零二五年售出的洗選焦煤產品組合包括以下各項：(i)4,920.5千噸洗選硬焦煤（「硬焦煤」）；(ii)452.5 千噸洗選半軟焦煤（「半軟焦煤」）；及(iii)2,848.4 千噸洗選中灰半硬焦煤（「中灰半硬焦煤」）。因此，於截至二零二五年十二月三十 一日止年度，硬焦煤、半軟焦煤及中灰半硬焦煤分別佔售出洗選焦煤產品總量的 59%、6%及35%（二零二四年：硬焦煤60%；半軟焦煤6%；中灰半硬焦煤34%）。

下文表1概述及列示的有關本集團焦（冶金）煤營運（包括(i)由ER從UHG礦場及(ii)由KEX從BN礦場交付的產出）於截至二零二五年十二月三十一日止季度的主要營運數據。

表1. 截至二零二五年十二月三十一日止季度有關焦煤營運的主要營運數據：

截至

二零二五年 截至 截至

二零二四年 十二月

三十一日 二零二五年

九月三十日 環比變動 十二月

三十一日 同比變動 項目 單位 止季度 止季度 (%) 止季度 (%) 開採原煤 千噸 3,963.6 3,604.3 +10 % 3,684.5 +8 % 加工焦煤原煤 千噸 3,858.6 3,753.8 +3 % 3,947.8 -2 % 生產洗選焦煤 千噸 2,350.7 2,103.0 +12 % 2,085.6 +13 % 售出洗選焦煤 千噸 2,578.1 2,303.2 +12 % 1,886.1 +37 %



黃金及金屬營運

本集團持有Erdene Mongol LLC（「EM」）50% 權益，其擁有及運營位於蒙古國 Bayankhongor盟（省）的Bayan Khundi（i 「BKH」）金礦，並持有Universal Copper LLC（「UCC」）50.5%權益，其開發同樣位於蒙古國Bayankhongor盟（省）的White Hil（l 「WTH」）銅、銀、金礦。

於截至二零二五年十二月三十一日止年度，EM向蒙古銀行及獲授權商業銀行售出自二零二五年九月十四日首批黃金澆築完成以來由BKH礦場生產的7,434 盎司

（「盎司」）黃金及2,634盎司白銀。黃金加權平均價格為4,153.25美元╱ 盎司，白銀 加權平均價格為53.14美元╱ 盎司，乃使用以圖格里克（當地貨幣）計值的現貨價及適用圖格里克兌美元匯率計算。

BKH加工廠的的銘牌礦石進料能力為每年650,000噸，包括單級破碎、通過半自動及隨後球磨迴路的兩級粉磨、氰化浸出、通過碳漿法進行吸附、通過壓力zadra進行洗提、電解提取及熔煉以生產金（未精煉金銀）錠。

於截至二零二五年十二月三十一日止季度，本集團進行了所需的地質及水文地質勘探鑽探及建模、大量採樣、冶金測試等工作，以獲取所需數據用於編製相關技術報告（包括更新的JORC資源量及儲量報表），並完成可行性研究，以推進於 UCC所持有的三份礦產開採特別許可證所覆蓋範圍內的WTH銅、銀、金礦開發。

重要通知

本公告所提供的數據均已作約整，且全部摘錄自本集團的內部記錄，旨在向投資者及時提供本集團的營運概況，故可能與本公司定期報告所披露之數據有異。上述營運數據並非就本公司的未來營運狀況作出的明示或暗示的預測或保證。此外，各種因素均可能影響業績，包括（但不限於）不可抗力事件、市場狀況變化及監管干涉，因此，各季度所刊發的營運數據或會存在重大差異。

投資者應注意，不恰當信賴或使用以上資訊可能造成投資風險。

代表董事會

Mongolian Mining Corporation

主席

Odjargal Jambaljamts

香港，二零二六年一月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事Odjargal Jambaljamts先生及 Battsengel Gotov博士，本公司非執行董事Enkhtuvshin Gombo女士及Ariunbayar Byambadorj 先生，以及本公司獨立非執行董事陳子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。