La solución detrás de los grandes equipos globales: Holafly for Business lanza el primer plan de datos global permanente que elimina el roaming para empresas

DUBLIN, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly , uno de los principales actores del mercado de las eSIM para viajeros, ha lanzado una nueva solución pensada para empresas con equipos que se desplazan con frecuencia: Holafly Plans for Business, un plan de datos global permanente diseñado para simplificar los viajes internacionales y poner fin al roaming tradicional.

A diferencia de los acuerdos de roaming convencionales, todavía ligados a infraestructuras poco flexibles, este nuevo plan permanece activo de forma continua en los dispositivos de los empleados. Esto evita tener que reinstalar o reconfigurar la conectividad cada vez que se produce un viaje, y permite a los equipos trabajar conectados desde el momento en que aterrizan, sin interrupciones ni gestiones de última hora.

La propuesta surge a partir de un problema habitual en muchas organizaciones con actividad internacional: se paga por datos que no siempre se utilizan, pero aun así existe el riesgo de quedarse sin conexión cuando los viajes aumentan de forma imprevista. Con Holafly Plans for Business, las empresas pueden ajustar el consumo de datos en cualquier momento. Cuando un empleado necesita datos ilimitados, la ampliación se activa automáticamente y solo se factura durante el periodo en el que se utiliza. En los meses sin viajes o sin consumo, no hay cargos.

Este modelo permite a las compañías estar preparadas para los desplazamientos internacionales sin asumir costes fijos ni compromisos a largo plazo. El plan se mantiene activo en todo momento y ofrece a los equipos financieros y de operaciones una mayor visibilidad y control del gasto.

Holafly lanza también un complemento llamado Always On, que garantiza datos móviles básicos a nivel global. Incluso en periodos de menor actividad, cuando una empresa reduce su paquete de datos, Always On permite que los empleados sigan localizables ante viajes inesperados o situaciones urgentes.

El lanzamiento llega en un momento en el que los viajes de negocios internacionales siguen creciendo. Según el Global Travel & eSIM Report de Holafly, más de la mitad de los profesionales viajaron más por trabajo en 2025 que el año anterior, y ocho de cada diez prevén hacerlo a nivel internacional este año 2026. Empresas de distintos sectores ya utilizan Holafly for Business para gestionar su conectividad móvil en el extranjero, entre ellas Nike, Deloitte, Airbnb o Volvo.

«Con Holafly Plans for Business queríamos eliminar muchas de las incertidumbres que las empresas siguen teniendo a la hora de gestionar la conectividad móvil internacional», señala Alex Bryszkowski, VP de B2B & Partnerships en Holafly. «Los equipos no deberían preocuparse por si la conexión funcionará al llegar a destino, tendria que ser algo que simplemente funcione».

Holafly es el líder global de eSIM para viajeros, con cobertura en más de 200 destinos. Con una calificación sobresaliente de 4.6/5 en Trustpilot, y más de 15 millones de viajeros satisfechos, se ha consolidado como la eSIM preferida de los viajeros internacionales. Su propuesta de datos ilimitados garantiza un viaje sin preocupaciones en cualquier parte del mundo.

