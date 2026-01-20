Perpetuos cripto ganan impulso mientras los traders marcan el tono para 2026

SÍDNEY, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los futuros perpetuos de criptomonedas se perfilan como uno de los instrumentos de trading determinantes de comienzos de 2026, a medida que los traders continúan favoreciendo productos flexibles y de alta liquidez en un entorno de mercado de activos digitales en evolución.

La actividad de trading de inicio de año indica que los futuros perpetuos de criptomonedas, o “perps”, continúan entre los derivados cripto más negociados en todo el mundo. La demanda sigue impulsada tanto por traders minoristas como profesionales que buscan exposición a activos digitales sin fechas de vencimiento fijas, junto con una profunda liquidez y acceso al mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los futuros perpetuos hoy representan una parte significativa del volumen total de derivados cripto, lo que refuerza su posición como instrumento central de trading. Al mismo tiempo, los traders ponen mayor énfasis en plataformas que ofrezcan precios transparentes, ejecución robusta y acceso a múltiples clases de activos dentro de entornos de trading estructurados.

Frente a este contexto, Axi reporta mayor participación en su oferta de futuros perpetuos de criptomonedas, a medida que los traders integran cada vez más la exposición cripto junto con forex, índices, materias primas y acciones.

A diferencia de muchos operadores exclusivamente cripto, Axi ofrece acceso a futuros perpetuos de criptomonedas liquidados en moneda fiduciaria (fiat) dentro de un entorno de trading regulado, eliminando la necesidad de convertir a stablecoins y permitiendo una gestión de cuentas más clara y una exposición cruzada entre mercados desde una sola plataforma.

"Los primeros meses de 2026 confirman lo que viene desarrollándose desde hace tiempo: los perps cripto se han convertido en un instrumento central para los traders activos", afirmó Stuart Cooke, director de nuevos negocios de Axi. "Estamos observando a traders consolidados de FX atraídos por los perps por su transparencia y liquidez, mientras que los traders nativos de cripto exploran cada vez más los mercados tradicionales mientras que la volatilidad se modera".

"Mientras que los traders buscan opciones, flexibilidad y conveniencia, integrar los perps cripto en un ecosistema multiactivo más amplio permite un enfoque de trading más diversificado y estructurado", añadió Cooke.

A medida que los mercados cripto continúan madurando y los derivados siguen siendo dominantes, se espera que el acceso a una liquidez profunda, la diversidad de productos y marcos de trading confiables siga siendo un factor clave para los traders en 2026.

Axi es una marca global de trading multiactivo que ofrece acceso a los mercados de forex, materias primas, índices, acciones y criptomonedas a través de derivados regulados e instrumentos adyacentes al spot. Su oferta en expansión de futuros perpetuos de criptomonedas está diseñada para satisfacer la demanda tanto de traders profesionales como minoristas que buscan una exposición al mercado regulada, flexible y accesible a nivel global.

