Les contrats à terme perpétuels sur crypto gagnent du terrain alors que les traders donnent le ton pour 2026

SYDNEY, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les contrats à terme perpétuels sur crypto s’imposent comme l’un des instruments de trading majeurs de ce début d’année 2026, alors que les traders continuent de privilégier les produits flexibles et à forte liquidité dans un environnement de marché des actifs numériques en constante évolution.

Les premières données de trading de l’année indiquent que les contrats à terme perpétuels sur crypto, ou « perps », demeurent parmi les produits dérivés crypto les plus activement négociés au niveau mondial. La demande reste portée par les traders particuliers comme par les professionnels, qui recherchent une exposition aux actifs numériques sans date d’échéance fixe, tout en bénéficiant d’une liquidité importante et d’un accès aux marchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les contrats à terme perpétuels représentent désormais une part importante du volume total des dérivés cryptographiques, renforçant ainsi leur position d’instrument de trading essentiel. En parallèle, les traders accordent une importance croissante aux plateformes qui offrent une tarification transparente, une exécution robuste et un accès à plusieurs catégories d’actifs au sein d’environnements de trading structurés.

Dans ce contexte, Axi fait état d’un engagement en hausse sur son offre de contrats à terme perpétuels sur crypto, car les traders intègrent de plus en plus l’exposition aux cryptoactifs aux côtés des devises, des indices, des matières premières et des actions.

Contrairement à de nombreuses plateformes exclusivement dédiées aux cryptoactifs, Axi propose un accès à des contrats à terme perpétuels sur crypto réglés en monnaie fiduciaire, au sein d’un environnement de trading réglementé. Cette approche élimine la nécessité de conversions en stablecoins et permet d’obtenir une gestion des comptes plus claire ainsi qu’une exposition multi-marchés à partir d’une plateforme unique.

« Le début de l’année 2026 confirme ce qui se dessinait depuis un certain temps : les contrats à terme perpétuels sur crypto sont devenus un instrument clé pour les traders actifs », a déclaré Stuart Cooke, responsable du développement commercial chez Axi. « Nous constatons que les traders FX établis se tournent vers les contrats à terme perpétuels pour leur transparence et leur liquidité, tandis que les traders crypto-natifs explorent de plus en plus les marchés traditionnels à mesure que la volatilité s’atténue. »

« Alors que les traders recherchent davantage de choix, de flexibilité et de simplicité, l’intégration des contrats à terme perpétuels sur crypto au sein d’un écosystème multi-actifs plus large permet d’appliquer une approche du trading plus diversifiée et structurée », a ajouté M. Cooke.

À mesure que les marchés crypto continuent de gagner en maturité et que les produits dérivés demeurent dominants, l’accès à une liquidité importante, à une diversité de produits et à des cadres de trading fiables devrait rester un critère déterminant pour les traders en 2026.

À propos d’Axi

Axi est un courtier multi-actifs mondial qui propose un accès aux marchés des devises, des matières premières, des indices, des actions et des cryptoactifs par le biais de produits dérivés réglementés et d’instruments adjacents au comptant. Le développement de son offre crypto de contrats à terme perpétuels vise à satisfaire la demande des traders professionnels et particuliers à la recherche d’une exposition aux marchés réglementée, flexible et accessible à l’échelle mondiale.

Promu par AxiTrader LLC. Les crypto-actifs sont des instruments complexes et sujets à une forte volatilité. Les prix peuvent fluctuer rapidement et entraîner des pertes substantielles. Le trading de cryptomonnaies n’est pas réglementé dans toutes les juridictions et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.