トレーダーが2026年の基調を決める中、暗号資産永久先物が勢いを増す

シドニー発, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- デジタル資産市場の状況が進化しつつあり、トレーダーが柔軟性に優れた流動性の高い商品を好む傾向が続く中で、暗号資産永久先物は、2026年初頭の代表的な取引商品として台頭している。

年始めの取引動向は、「パープス」とも呼ばれる暗号資産永久先物が、依然として世界で最も活発に取引されている暗号資産デリバティブの一つであることを示している。 深い流動性と24時間365日の市場アクセスおよび、固定満期日のないデジタル資産へのエクスポージャーを求める個人とプロフェッショナルトレーダーの両方によって引き続き需要が推進されている。

永久先物は現在、暗号資産デリバティブ全体の取引高で大きな割合を占め、中心的な取引商品としての地位を強化している。 同時にトレーダーは、透明性のある価格設定、堅牢な執行、構造化された取引環境内での複数資産クラスへのアクセスを提供するプラットフォームをより重視している。

アクシでは、こうした背景からトレーダーが外国為替、指数、コモディティ、株式と並んで暗号資産へのエクスポージャーをますます統合するに伴い、同社の暗号資産永久先物商品全体でのエンゲージメントが増加していることを報告している。

多くの暗号資産専用取引所とは異なり、アクシは、規制された取引環境内で法定通貨決済型の暗号資産永久先物へのアクセスを提供しており、ステーブルコインの変換を不要にし、単一のプラットフォームからより明瞭な口座管理と市場間のエクスポージャーを可能にしている。

アクシの新事業責任者であるスチュワート・クック (Stuart Cooke) は、次のように述べている。「2026年初頭は、以前からの動きを裏付け、暗号資産永久先物がアクティブトレーダーにとって中心的な取引商品となりました。 実績のある外国為替トレーダーが、永久先物の透明性と流動性に魅力を感じているのがわかります。また、暗号資産ネイティブのトレーダーは、ボラティリティが緩和されるにつれて、ますます従来の市場を探求するようになっています。」

クックは次のように付け加えている。「トレーダーが選択肢、柔軟性、利便性を求める中、暗号資産永久先物をより広範なマルチアセットエコシステムに統合することで、より多様で構造化されたトレーディングの取り組みが可能になります。」

暗号資産市場が成熟を続け、デリバティブが引き続き支配的な状況では、深い流動性へのアクセス、商品の多様性、信頼性の高い取引フレームワークは、2026年もトレーダーにとって重要な考慮事項であり続けると予想される。

アクシについて

アクシは複数の資産クラスを扱うグローバルトレーディングブランドであり、外国為替、コモディティ、指数、株式、および規制されたデリバティブやスポット市場隣接商品を通じて暗号資産市場へのアクセスを提供している。 同社の拡大中である暗号資産永久先物商品は、規制されていて柔軟性が高く、世界中からアクセス可能な市場エクスポージャーを求める、プロフェッショナルと個人トレーダーの両方の需要に応えるように設計されている。

報道関係者からの問い合わせは、mediaenquiries@axi.comまで寄せられたい。

アクシの暗号資産商品について詳しくは、 https://www.axi.com/int/trade/cfds/cryptocurrencies を参照されたい。

提供元：アクシトレーダーLLC (AxiTrader LLC)。 暗号資産は複雑で変動の激しい商品である。 価格は急激に変動する可能性があり、大きな損失が生じることがある。 暗号資産取引はすべての管轄区域で規制されているわけではなく、すべての投資家に適しているとは限らない。