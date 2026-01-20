암호화폐 무기한 선물, 2026년 시장 흐름을 주도하며 탄력 확대

시드니, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 무기한 선물(선물 (petual futures)은 진화하는 디지털 자산 시장 환경 속에서 유연성과 높은 유동성을 갖춘 상품을 선호하는 트레이더들의 선택을 받으며, 2026년 초를 대표하는 핵심 거래 수단 가운데 하나로 부상하고 있다.

연초 거래 동향을 보면 암호화폐 무기한 선물, 이른바 ‘퍼프(perps)’는 여전히 전 세계에서 가장 활발히 거래되는 암호화폐 파생상품 중 하나로 자리하고 있다. 만기일이 없는 구조를 통해 디지털 자산에 대한 노출을 원하는 개인 및 전문 투자자들의 수요가 꾸준히 이어지고 있으며, 깊은 유동성과 24시간 거래 접근성 역시 수요를 뒷받침하고 있다.

무기한 선물은 이제 전체 암호화폐 파생상품 거래량에서 상당한 비중을 차지하며 핵심 거래 상품으로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다. 동시에 트레이더들은 투명한 가격 책정, 안정적인 체결 성능, 그리고 구조화된 거래 환경 속에서 다양한 자산군에 접근할 수 있는 플랫폼을 더욱 중시하는 추세를 보이고 있다.ts.

이러한 흐름 속에서 Axi는 트레이더들이 외환, 지수, 원자재, 주식과 함께 암호화폐 노출을 점점 더 통합함에 따라 자사의 암호화폐 무기한 선물 상품 전반에서 참여도가 증가하고 있다고 밝혔다.

다수의 암호화폐 전용 거래소와 달리, Axi는 규제된 거래 환경에서 법정통화 결제 방식의 암호화폐 무기한 선물을 제공한다. 이를 통해 스테이블코인으로의 전환이 필요 없으며, 단일 플랫폼에서 보다 명확한 계좌 관리와 시장 간 교차 노출이 가능하다.

Axi의 신사업 총괄(Stuart Cooke)인 스튜어트 쿡 (Stuart Cooke)은 “2026년 초의 흐름은 이미 형성돼 온 추세를 분명히 보여준다. 암호화폐 무기한 선물은 이제 액티브 트레이더들에게 핵심 거래 수단이 됐다”며 “기존 외환(FX) 트레이더들은 투명성과 유동성 때문에 무기한 선물에 관심을 보이고 있고, 반대로 암호화폐 중심 트레이더들은 변동성이 완화되면서 전통 시장으로 점차 영역을 넓히고 있다”고 말했다.

쿡은 이어 “트레이더들이 선택의 폭과 유연성, 편의성을 중시하는 가운데, 암호화폐 무기한 선물을 보다 폭넓은 멀티자산 생태계에 통합하는 것은 한층 더 분산되고 구조적인 거래 접근을 가능하게 한다”고 덧붙였다.

암호화폐 시장이 지속적으로 성숙해지고 파생상품의 비중이 유지되는 상황에서, 깊은 유동성, 다양한 상품 구성, 그리고 신뢰할 수 있는 거래 프레임워크에 대한 접근성은 2026년에도 트레이더들에게 핵심적인 고려 요소로 남을 것으로 전망된다.

Axi 소개

Axi는 규제된 파생상품과 현물 인접 상품을 통해 외환, 원자재, 지수, 주식, 암호화폐 시장에 대한 접근을 제공하는 글로벌 멀티자산 트레이딩 브랜드다. Axi의 확대되고 있는 암호화폐 무기한 선물 상품은 규제된 환경에서 유연하고 글로벌한 시장 노출을 원하는 전문 및 개인 트레이더들의 수요를 충족하도록 설계됐다.

