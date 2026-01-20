加密货币永续合约势头持续增强，交易者正为 2026 年定下市场基调

悉尼, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着数字资产市场环境不断演变，交易者持续青睐灵活且高流动性的产品，加密货币永续期货正逐步成为 2026 年初最具代表性的交易工具之一。

年初交易数据显示，加密货币永续期货（简称“永续合约”）依旧位列全球交易最活跃的加密衍生品行列。 这类产品持续受到散户和专业交易者青睐，其吸引力在于无固定到期日、深度流动性以及全天候交易准入。

如今，永续期货在加密货币衍生品总交易量中占据重要份额，进一步巩固了其核心交易工具的地位。 与此同时，交易者愈发关注那些在结构化交易环境中提供透明定价、稳健执行及多资产类别交易渠道的平台。

在此背景下，Axi 表示其加密货币永续期货产品的用户活跃度持续上升，交易者越来越倾向于将加密货币投资与外汇、指数、大宗商品及股票交易相结合。

与众多专注加密货币的交易平台不同，Axi 在受监管的交易环境下提供法币结算型加密货币永续期货交易服务，无需稳定币兑换，并可通过单一平台实现更清晰的账户管理及跨市场资产配置。

Axi 新业务负责人 Stuart Cooke 表示：“2026 年初的市场表现印证了一段时间以来的趋势——加密货币永续合约已成为活跃交易者的核心交易工具。 我们发现，成熟的外汇交易者因永续合约的透明度和流动性而被吸引，而随着市场波动性趋缓，加密货币原生交易者也愈发积极探索传统市场。”

Cooke 补充道：“当交易者追求更多选择、灵活性与便捷性时，将加密货币永续合约纳入更广泛的多资产生态系统，可实现更具多元化与结构性的交易策略。”

随着加密货币市场持续成熟，衍生品依旧占据主导地位，获取深度流动性、丰富产品种类及可靠交易框架，预计仍将是 2026 年交易者关注的核心因素。

关于 Axi

Axi 是一家全球多资产交易品牌，通过受监管的衍生品及现货相关工具，为交易者提供外汇、大宗商品、指数、股票及加密货币市场的交易渠道。 为满足专业及散户交易者对受监管、灵活且全球可参与市场投资的需求，Axi 正不断扩展其加密货币永续期货产品系列。

此内容由 AxiTrader LLC 负责推广。 加密资产是复杂且波动性强的产品。 价格可能快速波动并导致重大损失。 加密货币交易并非在所有司法管辖区都受监管，未必适合所有投资者。