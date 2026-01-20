Youzer confirme sa trajectoire de croissance rentable

Dans un contexte où la gestion des identités n’est plus un simple sujet technique mais un enjeu structurant de sécurité et de conformité, Youzer confirme en 2025 la pertinence de son positionnement sur le marché de l’Identity Governance & Administration (IGA). L’éditeur français enregistre une croissance rentable, avec un ARR en hausse de 40 % sur l’année et un taux de renouvellement de contrat de 98 %.

Plateforme IGA SaaS souveraine et spécialisée, Youzer aide les organisations à mettre en place et à faire vivre une gouvernance claire des identités et des habilitations. L’approche de l’éditeur repose sur une conviction forte : la gouvernance est une discipline à part entière, qui nécessite des outils clairs, maîtrisés et pensés pour passer à l’échelle, sans complexité inutile. Conçue pour les équipes IT et les DSI, la plateforme Youzer permet d’automatiser l’ensemble du cycle de vie des identités — de l’onboarding à l’offboarding — tout en apportant une gouvernance lisible, traçable et auditable des accès. Cette spécialisation assumée permet aux organisations de reprendre le contrôle d’un sujet critique, souvent marqué par des processus manuels, dispersés et difficiles à maintenir dans le temps.



