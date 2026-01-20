La solution adoptée par les plus grandes équipes internationales : Holafly for Business lance le premier forfait mondial permanent qui met fin aux soucis d’itinérance pour les entreprises

DUBLIN, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, l’un des acteurs majeurs du marché de l’eSIM, présente une nouvelle solution destinée aux entreprises dont les équipes sont constamment en déplacement : Holafly Plans for Business, le premier forfait de données mondial permanent conçu spécifiquement pour les organisations internationales.

Contrairement aux accords d’itinérance traditionnels, encore tributaires d’infrastructures obsolètes, Holafly Plans for Business reste actif en permanence sur les appareils des collaborateurs. Il élimine ainsi la nécessité de réinstaller ou de reconfigurer la connectivité à chaque déplacement. Cet avantage exclusif permet aux équipes de rester connectées partout dans le monde, sans interruption ni ajustements de dernière minute, lorsque cela compte le plus.

Le modèle a été pensé pour répondre à une frustration largement partagée par les entreprises internationales : payer à l’avance pour des volumes de données souvent inutilisés, tout en risquant des pénuries lorsque les déplacements se multiplient de façon imprévue. Avec Holafly Plans for Business, les entreprises peuvent ajuster leurs allocations de données à tout moment. Lorsqu’un collaborateur a besoin de données illimitées, la mise à niveau s’effectue automatiquement et n’est facturée que pour la période réellement utilisée. Les mois sans déplacement ou sans consommation de données ne sont tout simplement pas facturés.

Grâce à cette approche, les organisations peuvent parer à tout déplacement international sans s’enfermer dans des coûts fixes ou des engagements à long terme. Le forfait reste actif en continu, prêt à fonctionner quelle que soit la destination des employés, tout en offrant aux équipes financières et opérationnelles une visibilité et un contrôle complets.

Pour accompagner ce lancement, Holafly propose aux nouvelles entreprises clientes un accès à tarif réduit à Always On, une option conçue pour garantir un accès mobile de base dans le monde entier. Même lors des périodes plus calmes, lorsque l’entreprise réduit son enveloppe de données, Always On assure à chaque collaborateur un quota minimal, permettant ainsi aux équipes de rester joignables en cas de déplacement imprévu ou de besoin urgent.

Ce lancement intervient alors que le nombre de voyages d’affaires internationaux continue d’augmenter. Selon le Global Travel & eSIM Report de Holafly, plus de la moitié des professionnels ont voyagé davantage pour le travail en 2025 que l’année précédente, et huit sur dix prévoient des déplacements internationaux en 2026. Des entreprises de nombreux secteurs font déjà confiance à Holafly for Business pour gérer leurs données mobiles à l’étranger, notamment Nike, Deloitte, Airbnb ou encore Volvo.

« Avec Holafly Plans for Business, nous souhaitions éliminer l’incertitude à laquelle les entreprises sont confrontées lorsqu’elles gèrent la connectivité mobile à l’international », a expliqué Alex Bryszkowski, vice-président B2B & Partenariats chez Holafly. « Les équipes ne devraient pas avoir à anticiper leurs déplacements des mois à l’avance ni à s’inquiéter de savoir si le service fonctionnera à leur arrivée. Le forfait est toujours actif, l’utilisation s’adapte automatiquement, et les collaborateurs restent joignables partout où leur travail les mène. »

À propos de Holafly :

avec une couverture assurée dans plus de 200 destinations, Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs. Fort d’une note exceptionnelle de 4,6/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d’utilisateurs satisfaits, Holafly s’est imposé comme le choix privilégié des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit une tranquillité d’esprit partout dans le monde.

