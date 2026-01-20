הפתרון מאחורי הצוותים הגלובליים המובילים בעולם: Holafly for Business משיקה את התוכנית העולמית הקבועה הראשונה שמסיימת את הנדידה עבור חברות

דבלין, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Holafly, מהשחקניות הגדולות בשוק הסים האלקטרוני (eSIM), הציגה פתרון חדש המכוון לחברות עם צוותים בתנועה מתמדת: Holafly Plans for Business, תוכנית הדאטה הגלובלית הקבועה הראשונה שנוצרה במיוחד עבור ארגונים בינלאומיים.

בניגוד להסכמי נדידה, שעדיין מקשורים לתשתית מיושנת, Holafly Plans for Business נועדה להישאר זמינה במכשירי העובדים, ובכך מבטלת את הצורך להתקין או להגדיר מחדש את הקישוריות בכל פעם שמישהו נוסע; תוסף בלעדי שעוזר לצוותים להישאר מקושרים כשזה הכי חשוב, בכל מקום בעולם, ללא הפרעות או תיקונים של הרגע האחרון.

המודל עוצב סביב תסכול נפוץ שמביעות חברות גלובליות: תשלום מראש עבור נתונים שלעתים קרובות לא משתמשים בהם, תוך סיכון למחסור כאשר הנסיעות מתארכות באופן בלתי צפוי. עם Holafly Plans for Business, חברות יכולות להתאים את הקצאת הנתונים בכל עת. כאשר עובד זקוק לדאטה ללא הגבלה, השדרוג מתרחש באופן אוטומטי ומחויב רק עבור התקופה של השימוש בפועל. חודשים ללא נסיעות או צריכת נתונים פשוט אינם מחויבים.

גישה זו מאפשרת לארגונים להישאר מוכנים לנסיעות בינלאומיות מבלי להינעל בעלויות קבועות או להתחייבויות ארוכות טווח. התוכנית נשארת פעילה בכל עת, מוכנה לעבודה בכל מקום שהעובדים הולכים, תוך מתן נראות ושליטה מלאות לצוותי הכספים והתפעול.

כדי לתמוך בהשקה, Holafly מציעה ללקוחות ארגוניים חדשים גישה מופחתת ל-Always On, תוסף שנועד להבטיח גישת מובייל בסיסית ברחבי העולם. אפילו בתקופות שקטות יותר, בהן חברה מצמצמת את חבילת הגלישה שלה, Always On מבטיח שכל עובד ישמור על הקצבה בסיסית, כדי לסייע לצוותים להיות זמינים במקרה של נסיעות בלתי צפויות או צרכים דחופים.

ההשקה מגיעה על רקע עלייה מתמדת בנסיעות עסקים בינלאומיות. על פי דו"ח Global Travel & eSIM של Holafly, יותר ממחצית אנשי המקצוע נסעו יותר לעבודה בשנת 2025 מאשר בשנה הקודמת, ושמונה מתוך עשרה צופים לנסוע לחו"ל בשנת 2026. חברות במגזרים שונים כבר מסתמכות על Holafly לעסקים לניהול נתונים ניידים בחו"ל, כולל ארגונים כמו נייקי, דלויט, Airbnb, וולוו, בין היתר.

"עם Holafly Plans for Business, רצינו להסיר את הניחושים שחברות מתמודדות איתם בעת ניהול נתונים ניידים בינלאומיים", אמר אלכס ברישקובסקי (Alex Bryszkowski), סמנכ"ל B2B ושותפויות ב-Holafly. "צוותים לא צריכים לחזות דפוסי נסיעה חודשים מראש או לדאוג האם השירות יעבוד כשהוא יגיע. התוכנית תמיד קיימת, השימוש מסתגל אוטומטית, והעובדים נשארים זמינים לכל מקום שאליו העבודה לוקחת אותם".

אודות Holafly:

Holafly היא המובילה העולמית בכרטיסי eSIM למטיילים, המציעה כיסוי ביותר מ-200 יעדים. עם דירוג מצוין של 4.6/5 ב-Trustpilot ויותר מ-15 מיליון משתמשים מרוצים, היא הפכה לבחירת ה-eSIM המועדפת על מטיילים בינלאומיים. חבילת הגלישה ללא הגבלה שלה מבטיחה שקט נפשי בכל מקום בעולם.

למידע נוסף וליצירת קשר: press@holafly.com / marina.m@holafly.com