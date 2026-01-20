世界をリードするグローバルチームの背後にある解決策：オラフライ・フォー・ビジネス、初の恒久的ワールドワイドプランを発表、企業のローミングに終止符を打つ

ダブリン発, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eSIM市場の大手企業であるオラフライ (Holafly) は、出張の多いチームを抱える企業向けの新たなソリューション、「オラフライ・プラン・フォー・ビジネス (Holafly Plans for Business)」を発表した。これは、国際組織向けに特別に設計された、初の恒久的グローバルデータプランである。

オラフライ・プラン・フォー・ビジネスは、旧式のインフラに束縛されるローミング契約とは異なり、従業員の端末でいつでも利用可能なように設計されているため、出張の度に接続環境を再設定したり再インストールしたりする必要がなくなる。この独自のアドオンにより、チームは重要な時に世界中どこでも接続を維持でき、途切れたり慌てて対処したりする必要がなくなる。

このモデルは、前払いしたデータがよく無駄になったり、予想外に出張が増えた時にデータ不足になったりするリスクがあるなど、グローバル企業共通の不満に応えるよう構築されている。 オラフライ・プラン・フォー・ビジネスでは、企業はいつでもデータ容量を調整できる。 従業員で無制限データが必要になると自動的にアップグレードが行われ、実際に使用した期間分のみ課金される。 出張やデータ消費がない月は、単に課金されない。

このアプローチにより、企業は固定費や長期契約に束縛されることなく、海外出張に備えることができる。 プランは常に有効で、従業員がどこに行っても機能する準備が整っており、同時に、財務部門や運営チームに完全な可視性とコントロールを提供する。

このローンチを支援するため、オラフライは新規企業顧客向けに、世界中で基本的なモバイルアクセスを保証するために設計されたアドオン「オールウェイズ・オン (Always On)」への割引アクセスを提供している。 「オールウェイズ・オン」は、企業がデータパッケージを縮小する閑散期においても、全従業員に基本通信量を確保し、予期せぬ出張や緊急時にもチームが連絡可能な状態を維持できる。

海外出張が増加し続ける状況の中、この商品がローンチを迎える。 オラフライの「グローバル出張・eSIMレポート (Global Travel & eSIM Report)」によると、2025年にはプロフェッショナル人員の半数以上が、前年より出張回数が増加したとされており、2026年には10人中8人が国際出張を予想している。 ナイキ (Nike)、デロイト (Deloitte)、エアビーアンドビー (Airbnb)、ボルボ (Volvo) など、様々な業界の企業が既に海外でのモバイルデータ管理に「オラフライ・フォー・ビジネス (Holafly for Business)」を利用している。

オラフライのB2B・パートナーシップ担当VPのアレックス・ブリシュコフスキ (Alex Bryszkowski) は次のように述べている。「オラフライ・プラン・フォー・ビジネスでは、企業が国際的なモバイルデータ管理で必要だった推測を不要にしたいと考えました。 チームが何ヶ月も前から出張パターンを予測したり、着陸時にサービスが機能するかどうか心配したりするのは困ります。 このプランは常に利用可能で、使用量は自動調整され、従業員はどこへ出張しても連絡可能な状態を維持できます。」

オラフライについて：

オラフライは旅行者向けeSIMの世界的リーダーであり、200以上の目的地でサービスを提供している。 トラストパイロット (Trustpilot) で4.6/5という抜群の評価を得ており、1,500万人以上のユーザーに満足していただき、海外旅行者が選好するeSIMサービスとなった。 同社の無制限データは、世界中どこでも安心して利用できる。

問い合わせ先：press@holafly.com / marina.m@holafly.com