전 세계를 선도하는 글로벌 팀을 위한 솔루션: Holafly for Business, 기업용 로밍을 종식시키는 최초의 상시 글로벌 요금제 출시

eSIM 시장의 주요 기업 중 하나인 Holafly가 잦은 이동이 필요한 팀을 둔 기업들을 겨냥해 새로운 솔루션 'Holafly Plans for Business'를 출시했다. 이는 국제 조직을 위해 특별히 설계된 최초의 상시 글로벌 데이터 요금제다.

기존의 로밍 서비스가 구식 인프라에 묶여 있는 것과 달리, Holafly Plans for Business는 직원들의 기기에 항상 유지되도록 설계돼 해외 이동 시마다 연결 설정을 다시 설치하거나 재구성할 필요가 없다. 이 독점적인 부가 기능은 전 세계 어디에서든 중요한 순간에 팀이 끊김 없이 연결될 수 있도록 지원하며, 갑작스러운 문제 해결이나 막판 조치 없이 안정적인 통신 환경을 제공한다.

이 모델은 글로벌 기업들이 공통적으로 겪어온 불만에서 출발했다. 실제로는 사용되지 않는 데이터에 대해 선결제를 하면서도, 예상치 못한 출장 증가 시에는 데이터 부족 위험을 감수해야 했다는 점이다. Holafly Plans for Business를 이용하면 기업은 언제든지 데이터 사용량을 유연하게 조정할 수 있다. 직원에게 무제한 데이터가 필요한 경우 업그레이드는 자동으로 적용되며, 실제로 사용한 기간에 대해서만 비용이 청구된다. 출장이나 데이터 사용이 없는 달에는 요금이 부과되지 않는다.

이러한 방식은 조직이 고정 비용이나 장기 계약에 묶이지 않으면서도 해외 출장에 항상 대비할 수 있도록 해준다. 요금제는 항상 활성화된 상태로 유지돼 직원이 어디로 이동하든 즉시 사용 가능하며, 재무 및 운영 부서에는 완전한 가시성과 관리 통제 권한을 제공한다.

출시를 기념해 Holafly는 신규 기업 고객을 대상으로 전 세계 어디서나 기본적인 모바일 접속을 보장하는 부가 서비스 ‘Always On’을 할인된 조건으로 제공하고 있다. 기업이 비교적 이동이 적은 기간에 데이터 패키지를 축소하더라도, Always On을 통해 모든 직원은 최소한의 데이터 사용량을 유지할 수 있어 갑작스러운 출장이나 긴급 상황에서도 원활한 연락이 가능하다.

이번 출시는 국제 비즈니스 출장 수요가 지속적으로 증가하는 흐름 속에서 이뤄졌다. Holafly의 ‘글로벌 여행 및 eSIM 보고서(Global Travel & eSIM Report)’에 따르면, 2025년에는 전체 직장인의 절반 이상이 전년보다 업무 출장 빈도가 늘었으며, 10명 중 8명은 2026년에 해외 출장을 할 것으로 예상하고 있다. 현재 나이키, 딜로이트, 에어비앤비, 볼보 등 다양한 산업의 기업들이 해외 모바일 데이터 관리를 위해 Holafly for Business를 활용하고 있다.

Holafly의 B2B 및 파트너십 부문 부사장인 알렉스 브리슈코프스키(Alex Bryszkowski)는 “Holafly Plans for Business를 통해 기업들이 해외 모바일 데이터 관리를 하면서 겪는 불확실성을 없애고자 했다”고 강조했다. 그는 “팀이 몇 달 앞서 출장 패턴을 예측하거나, 도착했을 때 서비스가 제대로 작동할지 걱정할 필요는 없다”며 “요금제는 항상 준비돼 있고, 사용량은 자동으로 조정되며, 직원들은 업무가 닿는 어디에서든 안정적으로 연결될 수 있다”고 덧붙였다.

Holafly 소개:

Holafly는 여행자들을 대상으로 한 eSIM 분야의 글로벌 선도 기업으로, 전 세계 200개 이상의 지역에서 서비스를 제공하고 있다. 트러스트파일럿(Trustpilot)에서 5점 만점에 4.6점의 높은 평가를 받고 있으며, 1,500만 명 이상의 만족한 이용자를 보유한 글로벌 eSIM 대표 브랜드로 자리 잡았다. 무제한 데이터 상품을 통해 전 세계 어디서든 안심하고 사용할 수 있는 연결 환경을 제공한다.

