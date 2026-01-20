Penyelesaian di sebalik pasukan global terkemuka dunia: Holafly for Business melancarkan pelan tetap global seluruh dunia pertama yang menamatkan perayauan untuk syarikat

DUBLIN, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, salah satu pemain utama dalam pasaran eSIM, hari ini memperkenalkan satu penyelesaian baharu yang disasarkan kepada syarikat dengan pasukan yang sentiasa bergerak: Holafly Plans for Business, pelan data global tetap pertama yang dibangunkan khusus untuk organisasi antarabangsa.

Berbeza dengan perjanjian perayauan yang masih terikat kepada infrastruktur usang, Holafly Plans for Business direka untuk kekal tersedia pada peranti pekerja. Pendekatan ini sekali gus menghapuskan keperluan memasang semula atau mengkonfigurasi semula sambungan setiap kali seseorang melakukan perjalanan. Ia merupakan tambahan eksklusif yang membantu pasukan kekal berhubung pada saat paling penting, di mana-mana sahaja di dunia, tanpa gangguan atau pembetulan saat akhir.

Model ini dibangunkan berdasarkan kekecewaan yang sering disuarakan oleh syarikat global: pembayaran awal untuk data yang akhirnya tidak digunakan, namun pada masa sama masih berdepan risiko kekurangan data apabila perjalanan meningkat secara tidak dijangka. Dengan Holafly Plans for Business, syarikat boleh melaraskan peruntukan data pada bila-bila masa. Apabila seorang pekerja memerlukan data tanpa had, naik taraf akan diaktifkan secara automatik dan hanya dibilkan untuk tempoh ia benar-benar digunakan. Bulan tanpa perjalanan atau penggunaan data tidak akan dikenakan sebarang caj.

Pendekatan ini membolehkan organisasi kekal bersedia untuk perjalanan antarabangsa tanpa terikat kepada kos tetap atau komitmen jangka panjang. Pelan ini kekal aktif setiap masa, sedia beroperasi di mana-mana sahaja pekerja berada, sambil memberikan pasukan kewangan dan operasi keterlihatan serta kawalan penuh.

Bagi menyokong pelancaran ini, Holafly menawarkan pelanggan perusahaan baharu akses pada kadar diskaun kepada Always On, satu tambahan yang direka untuk menjamin akses mudah alih asas di seluruh dunia. Dalam tempoh penggunaan rendah apabila syarikat mengurangkan pakej data, Always On memastikan setiap pekerja mengekalkan peruntukan asas, sekali gus membantu pasukan agar kekal boleh dihubungi sekiranya berlaku perjalanan tidak dijangka atau keperluan mendesak.

Pelancaran ini dibuat sejajar dengan peningkatan keperluan terhadap perjalanan perniagaan antarabangsa. Menurut Holafly’s Global Travel & eSIM Report, lebih separuh daripada golongan profesional melakukan lebih banyak perjalanan perniagaan pada tahun 2025 berbanding tahun sebelumnya. Lapan daripada sepuluh pula menjangkakan akan melakukan perjalanan antarabangsa pada tahun 2026. Syarikat merentas sektor sudah pun bergantung kepada Holafly for Business untuk mengurus data mudah alih antarabangsa, termasuk organisasi seperti Nike, Deloitte, Airbnb, Volvo dan lain-lain.

“Dengan Holafly Plans for Business, kami mahu menghapuskan ketidakpastian yang sering dihadapi syarikat ketika mengurus data mudah alih di peringkat antarabangsa,” kata Alex Bryszkowski, Naib Presiden B2B & Partnerships di Holafly. “Pasukan tidak seharusnya perlu meramalkan corak perjalanan berbulan-bulan lebih awal atau bimbang sama ada perkhidmatan akan berfungsi apabila mereka tiba di destinasi. Pelan ini sentiasa tersedia, penggunaan disesuaikan secara automatik dan pekerja kekal boleh dihubungi di mana-mana sahaja tugasan membawa mereka.”

Perihal Holafly:

Holafly ialah peneraju global dalam eSIM untuk pengembara, menawarkan liputan di lebih 200 destinasi. Dengan penarafan cemerlang 4.6/5 di Trustpilot serta lebih daripada 15 juta pengguna yang berpuas hati, ia telah menjadi pilihan eSIM utama bagi pengembara antarabangsa. Tawaran data tanpa hadnya memastikan ketenangan fikiran di mana-mana sahaja di dunia.

Hubungi: press@holafly.com / marina.m@holafly.com