A solução por trás das principais equipes globais: Holafly for Business lança o primeiro plano mundial permanente que acaba com o roaming das empresas

DUBLIN, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, um dos maiores players do mercado de eSIM, introduziu uma nova solução voltada para empresas com equipes em constante movimento: Holafly Plans for Business, o primeiro plano de dados global permanente criado especificamente para organizações internacionais.

Ao contrário dos acordos de roaming ainda vinculados a infraestruturas desatualizadas, o Holafly Plans for Business foi projetado para permanecer disponível nos dispositivos dos funcionários, eliminando a necessidade de reinstalação ou reconfiguração da conectividade sempre que alguém viaja; um complemento exclusivo que ajuda as equipes a se manterem conectadas no momento mais importante, em qualquer lugar do mundo, sem interrupções ou soluções de última hora.

O modelo foi criado para resolver uma frustração comum das empresas globais: ter que pagar antecipadamente por dados que muitas vezes não são utilizados, e ainda correr o risco de não ter dados suficientes quando as viagens aumentam inesperadamente. Com o Holafly Plans for Business, as empresas podem ajustar as permissões de dados a qualquer momento. Quando um funcionário precisa de dados ilimitados, a atualização acontece automaticamente e é cobrada apenas pelo período em que é usada. Meses sem viagens ou consumo de dados simplesmente não são cobrados.

Essa abordagem permite que as organizações se mantenham preparadas para viagens internacionais sem se prender a custos fixos ou compromissos de longo prazo. O plano permanece ativo em todos os momentos, pronto para ser usado onde quer que os funcionários estejam, além de dar às equipes de finanças e operações total visibilidade e controle.

Para apoiar o lançamento, a Holafly está oferecendo aos novos clientes corporativos acesso reduzido ao Always On, um complemento projetado para garantir acesso móvel básico em todo o mundo. Mesmo durante períodos sem muita atividade, quando uma empresa reduz seu pacote de dados, a Always On garante que todos os funcionários mantenham sua cota básica de dados, ajudando as equipes a permanecerem acessíveis em caso de viagens inesperadas ou necessidades urgentes.

Este lançamento atende uma necessidade de mais dados com o aumento das viagens de negócios internacionais. De acordo com o Global Travel & eSIM Report da Holafly, mais da metade dos profissionais viajou mais a trabalho em 2025 do que no ano anterior, e oito em cada dez esperam fazer viagens internacionais em 2026. Empresas de todos os setores já confiam no Holafly for Business para gerenciar dados móveis no exterior, incluindo organizações como Nike, Deloitte, Airbnb, Volvo, entre outras.

“O Holafly Plans for Business elimina as incertezas com dados móveis internacionais para as empresas”, disse Alex Bryszkowski, VP de B2B e Parcerias da Holafly. “As equipes não devem ter que prever os padrões de viagem com meses de antecedência ou se preocupar se o serviço estará disponível no exterior. O plano está sempre ativo, o uso se adapta automaticamente e os funcionários continuam acessíveis onde quer que o trabalho os leve.”

Sobre a Holafly:

A Holafly é líder global em eSIMs para viajantes, oferecendo cobertura em mais de 200 destinos. Com uma excelente classificação de 4.6/5 na Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a opção preferida de eSIM para viajantes internacionais. Sua oferta ilimitada de dados garante tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

