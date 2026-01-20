全球顶尖团队背后的解决方案：Holafly for Business 推出首个永久性全球套餐，终结企业漫游困扰

都柏林, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eSIM 市场头部企业之一 Holafly 推出了一款面向移动办公团队的新型解决方案：Holafly Plans for Business。这是首个专为国际企业打造的永久性全球数据套餐。

与仍然受困于过时基础设施的漫游协议不同，Holafly Plans for Business 旨在长期装载于员工的设备上，消除了每次出差时重新安装或重新配置连接的麻烦。这项专属附加服务可帮助团队在世界任何地方的关键时刻保持连接，无需中断服务或进行临时补救。

这一模式的诞生源于全球公司普遍反映的一大痛点：预先支付的数据流量常常未被使用，而在意外增加差旅时却仍面临流量短缺的风险。 借助 Holafly Plans for Business，企业可以随时调整数据流量配额。 当员工需要无限数据时，升级会自动进行，并且只在实际使用期间计费。 没有出差或数据消耗的月份则完全不计费。

这种方法使企业能够为国际差旅做好准备，而无需锁定固定成本或长期承诺。 该套餐始终保持激活状态，无论员工去往何处都随时可用，同时为财务和运营团队提供完全的可见性和控制权。

为配合这一新发布的套餐，Holafly 为新企业客户提供了接入 Always On 服务的优惠价，该附加服务旨在保障用户在全球范围内获得基础移动网络服务。 即使在业务淡季、公司缩减数据套餐之时，Always On 服务仍能确保每位员工享有基础流量额度，帮助团队在突发差旅或出现紧急需求时保持联络畅通。

此次发布正值国际商务差旅持续增长之际。 Holafly《全球旅行与 eSIM 报告》显示，超过半数专业人士在 2025 年的出差频率高于上一年，且八成受访者预计 2026 年将进行国际商务出行。 各行各业的企业，包括 Nike、Deloitte、Airbnb、Volvo，现已依赖 Holafly for Business 来管理境外移动数据。

Holafly B2B 与合作伙伴副总裁 Alex Bryszkowski 表示：“借助 Holafly Plans for Business，我们希望消除企业在国际移动数据管理上的不确定性。 团队不应该被迫提前数月预测差旅模式，或者担心落地后服务是否能用。 计划始终存在，用量自动适应，员工无论身处何地，都能保持联络畅通。”

Holafly 是面向旅行者的 eSIM 全球领导者，服务覆盖超过 200 个目的地。 凭借 Trustpilot 上 4.6/5 的卓越评分以及超过 1,500 万满意用户，它已成为国际旅行者首选的 eSIM 解决方案。 其无限流量套餐让用户在全球各地畅享无忧。

联系方式：press@holafly.com / marina.m@holafly.com