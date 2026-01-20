全球頂尖團隊的致勝解決方案：Holafly for Business 隆重推出首創永久性全球計劃，讓企業從此告別漫遊束縛

都柏林, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eSIM 市場翹楚 Holafly 今天推出嶄新方案，專為團隊需頻繁出差的公司度身打造 Holafly Plans for Business，首個針對國際組織建構的永久性全球數據方案。

有別於仍受制於過時基礎設施的漫遊協議，Holafly Plans for Business 讓服務持續在員工裝置上生效，省卻每次出差重新安裝或設定連接的步驟；這項專屬附加功能，能協助團隊在全球任何地方於重要時刻保持連線，暢通無阻，不必倉促修復。

此模式針對全球公司經常面對的困擾而設：企業往往預購數據卻未能用完，卻又在出行突然增加時面臨流量告急之險。 透過 Holafly Plans for Business，企業可隨時調整數據配額。 當員工需要無限數據時，系統會自動升級，並只按實際使用時間計算收費。 如該月份無需出差或無使用數據，便可分文不收。

藉此，機構能隨時為員工國際出差作好準備，同時不必被固定成本或長期合約捆綁。 計劃持續生效，員工無論身處何地都可隨時使用，同時讓財務及營運團隊全面掌握情況並負責管理。

為了配合方案推出，Holafly 為新企業客戶提供 Always On 附加服務的優惠接入方案，此服務專為確保全球基本流動連接而設。 即使處於公司縮減數據用量的淡靜期，Always On 也能確保每位員工享有基礎數據配額，讓團隊在突然出差或有緊急需求時仍能保持聯絡。

方案推出之際，國際商務出差需求正持續攀升。 根據 Holafly 的《全球出差與 eSIM 報告》(Global Travel & eSIM Report)，超過一半專業人士在 2025 年的商務出差較前一年增加，且八成人士預計在 2026 年會展開國際出差。 各行各業公司早已透過 Holafly for Business 管理海外流動數據，其中包括 Nike、Deloitte、Airbnb、Volvo 等機構。

Holafly 企業對企業 (B2B) 與合作夥伴關係副總裁 Alex Bryszkowski 表示：「我們希望透過 Holafly Plans for Business，免除公司在管理國際流動數據時所要作出的種種猜測。 團隊不用提前幾個月預測出差動向，亦不必擔憂抵埗後服務能否即時正常運作。 計劃常駐在側，用量自動調節，員工即使四海為公亦能時刻保持聯絡暢通。」

關於 Holafly：

Holafly 是旅行 eSIM 的全球領導品牌，服務覆蓋超過 200 個目的地。 該公司在 Trustpilot 上榮獲卓越的 4.6/5 評分，累計超過 1,500 萬名滿意用戶，已成為國際旅客的 eSIM 首選。 Holafly 的無限數據服務，讓用戶暢行全球，安心無憂。

聯絡方式：press@holafly.com / marina.m@holafly.com