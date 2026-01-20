Goodfood annonce ses résultats pour le premier trimestre 2026, avec des ventes nettes de 28 millions de dollars, un bénéfice brut de 12 millions de dollars et un BAIIA ajusté¹ de 1 million de dollars

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 1,4 million de dollars et les flux de trésorerie disponibles ajustés 1 ont atteint 1,2 million de dollars pour le premier trimestre, avec un solde de trésorerie et de titres négociables 2 de 15 millions de dollars.

ont atteint 1,2 million de dollars pour le premier trimestre, avec un solde de trésorerie et de titres négociables de 15 millions de dollars. Les ventes nettes s’élevaient à 28 millions de dollars au premier trimestre, avec un bénéfice brut de 12 millions de dollars et une marge brute 3 atteignant 42,3 %, soit une amélioration de 2,7 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

atteignant 42,3 %, soit une amélioration de 2,7 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de l’année dernière. La perte nette s’est élevée à 3 millions de dollars, contre 2 millions de dollars pour la même période l’année dernière, avec une marge du BAIIA ajusté 1 de 3,7 % et un BAIIA ajusté 1 de 1 million de dollars pour le premier trimestre.

de 3,7 % et un BAIIA ajusté de 1 million de dollars pour le premier trimestre. Les solutions de repas Prêt-à-manger et les performances de Genuine Tea ont contribué à la stabilisation séquentielle des revenus et des flux de trésorerie.

Une nouvelle direction en place qui se concentre sur la stabilisation de l'activité principale des prêts à cuisiner et la diversification des revenus et de la rentabilité.





MONTRÉAL, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour les 13 semaines closes le 6 décembre 2025.

« Le premier trimestre marque une étape importante dans la stabilisation de l’activité dans un environnement opérationnel toujours difficile. Malgré ces conditions, nous avons réalisé une marge brute3 de 42,3 %, un BAIIA ajusté1 positif et des flux de trésorerie disponibles ajustés1 de 1,2 million de dollars. Ces résultats reflètent un contrôle plus strict des coûts, une meilleure exécution et une attention particulière portée à la trésorerie et aux marges », a déclaré Selim Bassoul, président exécutif de Goodfood.

« Nous gérons l’entreprise en gardant une vision claire du marché. Le secteur des solutions alimentaires, en particulier les prêts à cuisiner, reste sous pression, et nous ne prévoyons pas de reprise à court terme. Notre objectif est de mettre en place un modèle opérationnel plus simple et plus résilient, capable de fonctionner de manière constante avec les volumes actuels », a ajouté Selim Bassoul.

« Notre examen opérationnel est en voie d’achèvement et se concentre sur l’amélioration de l’exécution, la priorisation de la demande rentable et le déploiement du capital là où les rendements sont les plus élevés. Nous renforçons la prise de décision et la responsabilisation dans toute l’organisation et alignons l’activité sur les performances en matière de flux de trésorerie et de marges. »

« La transition à la direction étant presque terminée, nos priorités sont claires : protéger les marges, générer des liquidités et allouer le capital avec discipline. Parallèlement aux améliorations organiques, nous resterons très sélectifs en matière d’acquisitions qui renforcent notre plateforme, améliorent notre structure de coûts et de marges et s’alignent sur notre stratégie à long terme », a conclu M. Bassoul.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION – PREMIER TRIMESTRE DES EXERCICES 2026 ET 2025

Le tableau qui suit présente les composantes de l’état consolidé résumé intermédiaire du résultat net et du résultat global de la Société.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données en pourcentage)

Pour les périodes de 13 semaines closes les 6 décembre

2025 7 décembre

2024 (en $) (en %) Ventes nettes 27 538 $ 34 662 $ (7 124 ) $ (21 ) % Coût des marchandises vendues 15 892 20 941 (5 049 ) (24 ) % Bénéfice brut 11 646 $ 13 721 $ (2 075 ) $ (15 ) % Marge brute 42,3 % 39,6 % s. o. 2,7 p.p. Frais de vente, charges générales et administratives 10 851 12 396 (1 545 ) (12 ) % Amortissements 1 291 1 581 (290 ) (18 ) % Charges financières nettes 2 076 1 431 645 45 % Perte avant impôts sur le résultat (2 572 ) $ (1 687 ) $ (885 ) $ 52 % Charge d’impôt sur le résultat 9 – 9 100 % Perte nette, représentant le résultat global (2 581 ) (1 687 ) (894 ) 53 % Perte de base et diluée par action (0,03 ) $ (0,02 ) $ (0,01 ) $ 50 %

ANALYSE DES VARIATIONS ENTRE LE PREMIER TRIMESTRE DE 2026 ET LE PREMIER TRIMESTRE DE 2025

Le recul des ventes nettes découle de la diminution du nombre de clients actifs, ce qui a fait reculer les commandes, facteur contrebalancé en partie par une augmentation de la valeur moyenne des commandes. Cette diminution du nombre de clients actifs est attribuable surtout à la faiblesse de la demande et à la réduction des dépenses de marketing et des offres promotionnelles.

La contraction du bénéfice brut résulte essentiellement de la diminution des ventes nettes ainsi que de l’augmentation des coûts d’exécution et d’expédition et des coûts de main-d’œuvre liés à la production attribuable à la baisse de l’absorption des frais fixes découlant du recul des commandes. Cette diminution a été contrebalancée essentiellement par une baisse des incitatifs en pourcentage des ventes nettes et une croissance de la valeur moyenne des commandes par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge brute s’est accrue de 2,7 % en raison surtout de l’amélioration de la valeur moyenne des commandes et de la baisse des incitatifs en pourcentage des ventes nettes.

Les frais de vente et charges générales et administratives ont diminué en raison surtout d’une baisse des dépenses de marketing et de la masse salariale. Les frais de vente et charges générales et administratives en pourcentage des ventes nettes ont progressé de 3,6 points de pourcentage pour se fixer à 39,4 % contre 35,8 % au cours du trimestre correspondant de l’exercice précédent sous l’effet de la diminution des ventes nettes et de la baisse de l’absorption des frais fixes connexe.

Les charges financières nettes ont augmenté en raison d’une diminution de la juste valeur des titres négociables au premier trimestre de l’exercice 2026.

La hausse de la perte nette est essentiellement attribuable à une réduction de la rentabilité du fait d'un recul des ventes nettes, contrebalancé en partie par une baisse des frais de vente et charges générales et administratives et l'amélioration de la marge brute.





PARAMÈTRES ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS – RAPPROCHEMENT

BAIIA1, BAIIA AJUSTÉ1 ET MARGE DU BAIIA AJUSTÉ1

Le rapprochement de la perte nette et du BAIIA, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté est le suivant.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données en pourcentage)

Pour les périodes de 13 semaines

closes les 6 décembre 2025 7 décembre 2024 Perte nette (2 581 ) $ (1 687 ) $ Charges financières nettes 2 076 1 431 Amortissements 1 291 1 581 Charge d’impôt sur le résultat 9 – BAIIA 795 $ 1 325 $ Charge liée aux paiements fondés sur des actions 216 219 Coûts d’acquisition – 99 BAIIA ajusté 1 011 $ 1 643 $ Ventes nettes 27 538 $ 34 662 $ Marge du BAIIA ajusté (en pourcentage) 3,7 % 4,7 %

Pour la période de 13 semaines close le 6 décembre 2025, la marge du BAIIA ajusté s’est contractée de 1 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, du fait surtout d’une diminution des ventes nettes attribuable à la baisse du nombre de clients actifs et de la fréquence des commandes, de même que de la hausse des frais de vente et charges générales et administratives en pourcentage des ventes nettes, du fait essentiellement du recul des ventes nettes. Cette diminution a été contrebalancée en partie par une amélioration de la marge brute attribuable à une augmentation de la valeur moyenne des commandes et à des offres promotionnelles moindres en pourcentage des ventes nettes par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Dans l’ensemble, le BAIIA ajusté a régressé de 0,6 million de dollars au cours du trimestre par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent et les ventes nettes ont reculé de 7,1 millions de dollars.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES1 ET FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES AJUSTÉS1

Le tableau qui suit présente un rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation nets, des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles ajustés.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour les périodes de 13 semaines

closes les 6 décembre 2025 7 décembre 2024 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 1 356 $ 2 189 $ Entrées d’immobilisations corporelles (43 ) (188 ) Entrées d’immobilisations incorporelles (116 ) (174 ) Flux de trésorerie disponibles 1 197 $ 1 827 $ Paiements versés aux fins de la réorganisation et autres coûts connexes 51 – Paiements liés aux coûts d’acquisition – 27 Flux de trésorerie disponibles ajustés 1 248 $ 1 854 $

Pour la période de 13 semaines close le 6 décembre 2025, les flux de trésorerie disponibles ajustés se sont établis à 1,2 million de dollars par rapport à 1,9 million de dollars. La diminution de 0,7 million de dollars s’explique avant tout par une rentabilité moindre attribuable à des ventes nettes en recul.

STRUCTURE DU CAPITAL

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les ratios)

6 décembre 2025 7 décembre 2024 Débentures convertibles, composante passif, y compris la tranche courante 41 374 $ 45 683 $ Total de la dette 41 374 45 683 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 791 21 263 Titres négociables 2 733 500 Total de la dette nette 1 26 850 23 920 BAIIA ajusté (douze derniers mois) 1 5 461 9 252 Ratio du total de la dette nette sur le BAIIA ajusté 1 4,92 2,59

Le total de la dette nette de la Société a augmenté de 2,9 millions de dollars et le ratio du total de la dette nette sur le BAIIA ajusté s’est établi à 4,92 contre un ratio de 2,59 pour l’exercice précédent. Cette hausse découle avant tout de la réduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie attribuable essentiellement à l’augmentation de la perte nette et à l’acquisition de Genuine Tea, contrebalancées en partie par la diminution des débentures convertibles à la suite de l’arrivée à échéance des débentures de 2025.

La direction continue de se concentrer sur le maintien d'une liquidité adéquate et sur l'application d'une allocation rigoureuse du capital afin de soutenir les opérations et de renforcer le bilan au fil du temps.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES

La mission financière de Goodfood est de générer des flux de trésorerie constants au moyen d’expériences qui suscitent de la joie pour nos clients et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Pour y arriver, nous livrons des solutions de repas, notamment des prêts-à-cuisiner, des plats préparés et une gamme de produits complémentaires, afin de mettre au point une expérience culinaire unique pour les clients, tout en dégageant des flux de trésorerie pour les actionnaires. Nous travaillons également à l’élargissement de notre portefeuille en concluant diverses acquisitions, dont celle de Genuine Tea, une société canadienne de premier plan dans le domaine du thé artisanal, qui a été notre première acquisition et que nous avons réalisée à la fin de l’exercice 2024.

Au cours des derniers trimestres, nous avons mis l’accent sur la génération constante de flux de trésorerie positifs et la diversification de nos produits et de nos flux de trésorerie au moyen d’acquisitions. Grâce à une exécution rigoureuse, nous avons continué d’afficher un BAIIA ajusté1 positif tout en améliorant de plus en plus la variété de nos produits pour nos clients. Au cours des derniers mois, nous avons lancé notre gamme de plats prêts-à-manger, et ajouté les produits de Genuine Tea à notre offre de produits complémentaires.

Ces ajouts à notre offre de produits ont fait en sorte que la taille moyenne des paniers de nos clients, en dollars, a augmenté pour atteindre un sommet au cours des derniers trimestres, ce qui a contribué à stabiliser les produits et les flux de trésorerie séquentiels.

En plus de concentrer nos efforts sur les principaux piliers que sont la discipline, la stabilité et la génération de trésorerie, nous considérons de plus en plus d’autres avenues de croissance, notamment les acquisitions. Lors du précédent exercice, nous avons réalisé notre première acquisition, Genuine Tea, une société de premier plan de thé artisanal de troisième vague caractérisée par une croissance et des marges intéressantes. Cette acquisition jette les bases pour bâtir un portefeuille de marques et d’activités, et nous déploierons davantage d’efforts à cet égard au cours des prochains mois.

Ainsi, une exécution rigoureuse visant à générer des flux de trésorerie est et demeurera la trame de nos perspectives à court et à long terme. Grâce à un BAIIA ajusté1 et à une génération de flux de trésorerie disponibles1 ajustés constants, nous avons une certaine flexibilité dans l’attribution du capital aux fins d’acquisitions, ce qui constituera une source principale de croissance en 2026 et par la suite.

TENDANCES ET CARACTÈRE SAISONNIER DES ACTIVITÉS

Les ventes nettes et les charges sont touchées par le caractère saisonnier des activités. Au cours de la saison des Fêtes et de la saison estivale, la Société s’attend généralement à une baisse de ses ventes nettes étant donné qu’une plus haute proportion de ses clients choisit de suspendre la livraison de leur panier. La Société s’attend généralement à ce que le nombre de clients actifs soit plus modeste au cours de ces périodes. Lors des périodes de temps particulièrement rude ou doux, la Société prévoit que les coûts d’emballage soient plus élevés du fait de l’emballage supplémentaire nécessaire pour maintenir la fraîcheur et la qualité de la nourriture.

TÉLÉCONFÉRENCE

Goodfood tiendra une conférence téléphonique le 20 janvier 2026 à 8 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à la téléconférence en composant le 1-800-717-1738 (pour les participants de Toronto et d’outre-mer) ou le 1-514-400-3792 (ailleurs en Amérique du Nord). Pour accéder à la diffusion sur le Web et voir la présentation, veuillez cliquer sur ce lien : https://www2.makegoodfood.ca/fr/investisseurs.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en composant le 1-888-660-6264 et en entrant le mot de passe pour la rediffusion 37370#. L’enregistrement sera accessible jusqu’au 27 janvier 2026.

Une version complète du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires et notes pour les périodes de 13 semaines closes le 6 décembre 2025 sera publiée au https://www.sedarplus.ca/ plus tard aujourd’hui.

PARAMÈTRES ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Certains paramètres et certaines mesures financières mentionnées dans ce communiqué de presse n’ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Les mesures financières non conformes aux IFRS constituent des renseignements additionnels en complément des mesures conformes aux IFRS et permettent de mieux comprendre les résultats d’exploitation de la Société de notre point de vue. Pour une description plus exhaustive de ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS de Goodfood aux résultats financiers, veuillez consulter le rapport de gestion pour les périodes de 13 semaines closes le 6 décembre 2025.

La définition des paramètres et des mesures financières non conformes aux IFRS de Goodfood est comme suit :

Un client actif est un client qui a passé une commande sur nos plateformes de commerce en ligne, y compris nos filiales, au cours des trois derniers mois. Pour plus de certitude, les clients actifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois, même s’ils peuvent avoir commandé différents produits et passé plusieurs commandes au cours d’un trimestre. Bien que le paramètre des clients actifs ne constitue ni une mesure financière conforme aux IFRS ni une mesure financière non conforme aux IFRS, et que, par conséquent, il ne figure pas dans nos états financiers consolidés et qu’aucun rapprochement ne peut être fait entre ce paramètre et tout poste des états financiers consolidés de la Société, nous estimons que le paramètre des clients actifs est utile pour les investisseurs puisqu’il reflète les ventes nettes futures potentielles qui seront générées. La Société présente le nombre de clients actifs à l’ouverture et à la clôture de la période, arrondi en milliers.

Le BAIIA est défini comme le bénéfice net ou la perte nette, compte non tenu des charges financières nettes, de l’amortissement et de l’impôt sur le résultat. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le BAIIA, exclusion faite de la charge liée aux paiements fondés sur des actions, des coûts de réorganisation et autres coûts (profits) nets connexes aux termes des initiatives de réduction des coûts et des coûts d’acquisition. La marge du BAIIA ajusté se définit comme le pourcentage du BAIIA ajusté sur les ventes nettes. Le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Nous estimons que le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures de rendement financier utiles pour évaluer la capacité de la Société de saisir les opportunités de croissance de façon rentable, de financer ses activités courantes et de rembourser sa dette. Ces mesures permettent également de faire des comparaisons avec des sociétés dont la structure du capital est différente. Nous estimons également que ces paramètres constituent des mesures utiles de la performance financière pour évaluer les tendances sous-jacentes dans nos activités courantes, exclusion faite de la variation attribuable à l’incidence des éléments décrits ci-dessus, et facilitent la comparaison entre les périodes de présentation.

Les flux de trésorerie disponibles s’entendent des flux de trésorerie liées aux activités d’exploitation diminuées des entrées d’immobilisations corporelles et incorporelles. Cette mesure permet à la Société d’évaluer sa solidité financière et sa situation de trésorerie ainsi que la quantité de trésorerie générée et disponible pour investir dans des occasions de croissance, financer ses activités courantes et rembourser sa dette. Elle permet également de faire des comparaisons avec des sociétés dont la structure du capital est différente. Les flux de trésorerie disponibles ajustés s’entendent des flux de trésorerie disponibles, exclusion faite des paiements en trésorerie effectués au titre des coûts liés aux activités de réorganisation et des coûts d’acquisition. La Société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés sont une mesure utile pour faire des comparaisons avec des sociétés dont la structure du capital est différente puisqu’elle fait abstraction de la variation attribuable à l’incidence des éléments décrits ci-après. Nous estimons également que ce paramètre constitue une mesure utile de la performance financière et de la performance à l’égard de la situation de trésorerie pour évaluer les tendances sous-jacentes dans nos activités courantes, exclusion faite de la variation attribuable à l’incidence des éléments décrits ci-dessus, et facilite la comparaison entre les périodes de présentation.

Le ratio du total de la dette nette sur le BAIIA ajusté correspond au total de la dette nette divisé par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Le total de la dette nette comprend la composante passif des débentures convertibles diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des titres négociables. Le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres est obtenu en additionnant le BAIIA ajusté réel du trimestre à l'étude et des trois trimestres précédents. La Société est d'avis que le ratio du total de la dette nette sur le BAIIA ajusté est une mesure utile pour évaluer sa capacité à gérer la dette et les liquidités.





Pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables, il y a lieu de se reporter aux rubriques « Paramètres et mesures financières non conformes aux IFRS – Rapprochement » et « Situation de trésorerie et sources de financement » du rapport de gestion.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan et qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour les clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. La mission de l’équipe de Goodfood est de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits unique frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire d’exception ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Goodfood a à cœur de créer un lien entre ses fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de ses clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec) avec des installations supplémentaires situées en Ontario et en Alberta.

Sauf indication contraire, tous les montants indiqués dans ce communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

IR@makegoodfood.ca

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos hypothèses, nos estimations, et nos intentions, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés compris à la rubrique « Perspectives financières » du rapport de gestion. On reconnaît les déclarations prospectives à l’utilisation de mots ou d’expressions tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu’à l’emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Les déclarations prospectives ont pour but d’aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu’elle court à un moment donné dans le contexte des tendances passées, de la conjoncture actuelle et d’événements futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d’autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque suivants, dont il est question plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour la période de 52 semaines close le 6 septembre 2025 disponible sur le site de SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Événements et présentations » de notre site Web www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs : des antécédents en matière de flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs, l’industrie alimentaire, y compris l’inflation actuelle dans le secteur, la dette et l’incidence de celle-ci sur la situation financière, les besoins futurs en capitaux, les inquiétudes suscitées quant au contrôle de la qualité et à la santé, la conformité réglementaire, la réglementation de l’industrie, les questions de santé publique, les rappels de produits, une atteinte à la réputation de Goodfood, les médias sociaux, les perturbations dans le transport, l’entreposage et la livraison de denrées périssables, la responsabilité associée aux produits, les activités syndicales, les tendances en matière de regroupement, la possession et la protection de la propriété intellectuelle, l’évolution du secteur d’activité, la dépendance à l’égard de la direction, les centres de distribution et les réseaux de logistique, les facteurs pouvant avoir un impact sur l’atteinte des cibles de croissance, la conjoncture économique générale et les niveaux de revenu disponible, la concurrence, la disponibilité et la qualité des matières premières, la réglementation en matière d’environnement et de santé et sécurité des membres du personnel, les interruptions et les failles en matière de sécurité en ligne, la fiabilité des centres de données, la conformité aux modalités de licences de logiciels ouverts, le risque d’exploitation et le risque assuré, la gestion de la croissance, le nombre restreint et la gamme de produits, les conflits d’intérêts, les litiges, les coûts et la disponibilité des aliments, les sinistres catastrophiques, les risques associés aux paiements des clients et des tierces parties, le fait que la Société soit accusée de violation des droits de propriété intellectuelle d’autrui, le changement climatique et les risques liés à l’environnement, le fait de perdre notre certification B Corp, ainsi que l’incapacité à maintenir des normes élevées en matière de responsabilité sociale pourraient entacher notre réputation et avoir des effets défavorables sur nos activités, et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Cette liste de risques susceptibles d’avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société n’est pas exhaustive. D’autres risques que la Société ne connaît pas à l’heure actuelle ou qu’elle ne juge pas importants pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l’entreprise, la conjoncture et la demande des clients.

Les ventes et les résultats financiers de la Société subissent l’incidence de la conjoncture au Canada et sont assujettis à plusieurs incertitudes, notamment les droits de douane imposés par le gouvernement des États-Unis. De faibles ventes ou une confiance ébranlée du côté des consommateurs pourraient se traduire par un contexte opérationnel de plus en plus exigeant. Bien que la Société s’approvisionne essentiellement au Canada, les droits de douane peuvent augmenter le coût des biens achetés localement.

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s’ils sont essentiellement réalisés, qu’ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l’exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu’à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.

1 Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour une définition de ces mesures.

2 Le solde de trésorerie et de titres négociables est défini comme la somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des titres négociables.

3 La marge brute est définie comme le bénéfice brut divisé par les ventes nettes.

