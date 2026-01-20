LUXEMBOURG, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, acteur mondial de l’acier inoxydable, des aciers électriques, des alliages et aciers spéciaux, ainsi que du recyclage et des énergies renouvelables, annonce le lancement de sa méthode de production innovante « slinky ». Cette nouvelle technologie permet la fabrication de stators et de rotors « slinky » grâce à un procédé d’enroulement hélicoïdal dans le plan.

Si ce procédé est déjà utilisé dans l’industrie des aciers électriques, la véritable avancée d’Aperam réside dans son adaptation aux alliages fer-cobalt (FeCo), réputés pour leurs performances magnétiques exceptionnelles mais aussi pour leur difficile mise en forme. Cette innovation ouvre de nouvelles possibilités de conception tout en générant d’importantes économies de matériaux, offrant ainsi une solution plus durable et plus efficace pour la production de moteurs électriques haute performance.

La nouvelle méthode « slinky » marque une avancée majeure dans la manière dont Aperam accompagne l’avenir de la mobilité neutre en carbone, en particulier dans les secteurs de l’aviation, des eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux) et des hypercars. Contrairement au découpage de composants à partir de tôles — une méthode connue pour son gaspillage important de matériaux — le procédé « slinky » combine de façon unique un poinçonnage linéaire et un cintrage hélicoïdal dans le plan afin de former des composants de moteurs à partir de bandes continues. Cette innovation permet de réduire les chutes métalliques à seulement 10 à 30 %, contre jusqu’à 70 % avec les méthodes conventionnelles, pour un matériau à très forte valeur ajoutée.

Frédéric Mattei, PDG d’Alloys & Specialties et directeur informatique chez Aperam, a déclaré : « Les alliages FeCo offrent des performances magnétiques inégalées, mais leur coût a toujours limité leur utilisation efficace. Avec “slinky”, nous réduisons drastiquement les déchets tout en permettant la conception de moteurs électriques plus performants, aidant ainsi nos clients à répondre aux exigences croissantes du transport durable. »

Au cœur de l’innovation « slinky » se trouve la gamme d’alliages fer-cobalt AFK d’Aperam, notamment IMPHY® AFK1, AFK18 et AFK502R. Ces matériaux sont déjà reconnus dans l’industrie aéronautique pour leurs propriétés magnétiques exceptionnelles, notamment la plus forte induction à saturation parmi tous les matériaux magnétiques connus.

Lorsque les matériaux AFK d’Aperam sont associés au procédé « slinky », les gains de performance sont significatifs :

+35 % de densité de puissance pour les aéronefs eVTOL

+25 % de couple pour les hypercars

–15 % de taille de moteur, un facteur clé face aux contraintes de masse en aviation



Ces améliorations soutiennent les objectifs avancés de propulsion électrique et s’inscrivent dans l’ambition du secteur aéronautique d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, renforçant ainsi la stratégie d’innovation à long terme d’Aperam.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.aperam.com.