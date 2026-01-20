Harvia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Harvia Oyj Pörssitiedote 20.1.2026, klo 14:00





Harvia Oyj on vastaanottanut 20.1.2026 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan SEB Funds AB:n (Tukholma, Ruotsi) osuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.1.2026 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

SEB Funds AB:n kokonaisosuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja

äänistä

rahoitusvälineiden

kautta Yhteen

laskettu

%-osuus Kohdeyhtiön

osakkeiden

ja äänten

kokonaismäärä Osuus liputusrajan

saavuttamisen tai

rikkoutumisen jälkeen 4,34 % - 4,34 % 18 694 236 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,51 % - 5,51 % -

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000306873 811 853 - 4,84 % - A YHTEENSÄ 811 853 4,84 %





HARVIA OYJ



Lisätietoja:



Ari Vesterinen, talousjohtaja

puh: +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/