Harvia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Harvia Oyj Pörssitiedote 20.1.2026, klo 14:00
Harvia Oyj on vastaanottanut 20.1.2026 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan SEB Funds AB:n (Tukholma, Ruotsi) osuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.1.2026 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.
SEB Funds AB:n kokonaisosuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:
|% osakkeista ja äänistä
|% osakkeista ja
äänistä
rahoitusvälineiden
kautta
|Yhteen
laskettu
%-osuus
|Kohdeyhtiön
osakkeiden
ja äänten
kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
|4,34 %
|-
|4,34 %
|18 694 236
|Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
|5,51 %
|-
|5,51 %
|-
Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Osakesarja / osakelaji
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|FI4000306873
|811 853
|-
|4,84 %
|-
|A YHTEENSÄ
|811 853
|4,84 %
HARVIA OYJ
Lisätietoja:
Ari Vesterinen, talousjohtaja
puh: +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.com
