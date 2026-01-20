Fig Financial devient le partenaire de littératie financière officiel de U SPORTS

TORONTO, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fig , le premier prêteur à solutions entièrement numériques au Canada, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat avec U SPORTS , l’organisme national qui régit les sports universitaires au Canada et supervise les activités sportives de 58 universités réparties dans quatre associations régionales, devenant ainsi le partenaire de littératie financière officiel de U SPORTS.

Plusieurs des familles canadiennes qui soutiennent leurs enfants dans leurs activités sportives et universitaires subissent d’importantes pressions financières. Des frais de scolarité et de logement à l’équipement et aux déplacements, les coûts peuvent rapidement s’accumuler, ce qui ajoute un stress pour les parents qui souhaitent voir leurs enfants réussir. Un sondage national réalisé par Fig a révélé que plus d’un parent sur quatre (26 %) a déclaré s’endetter ou se serrer la ceinture pour permettre à son enfant de bénéficier d’occasions supplémentaires de se perfectionner dans son sport afin qu’il puisse suivre le rythme de ses pairs. Ces enjeux monétaires obligent souvent les étudiants à prendre eux-mêmes des décisions financières importantes, ce qui démontre la nécessité de leur fournir des conseils financiers pratiques.

« Les étudiants-athlètes consacrent d’innombrables heures à l’entraînement, à la compétition et à l’excellence académique, tentant de trouver un équilibre entre les exigences du sport et de l’éducation, affirme Pierre Arsenault, chef de la direction de U SPORTS. Après l’obtention de leur diplôme, plusieurs d’entre eux sont confrontés à un nouveau défi : gérer leur loyer, leur crédit, leurs impôts, leur épargne et même leurs investissements. Ce partenariat avec Fig Financial vise à combler cette lacune en offrant une éducation financière pratique et accessible dès le premier jour ».

Ce même sondage mené par Fig a dévoilé que plus de la moitié (55 %) des Canadiens de la génération Z ont du mal à gérer le flux constant de décisions financières et 45 % d’entre eux admettent avoir caché leurs problèmes financiers pour éviter d’être jugés. Ce partenariat contribuera à faire face à ces défis en remédiant au manque de connaissances financières pratiques auquel sont confrontés de nombreux étudiants après l’obtention de leur diplôme. Il permettra aux étudiants-athlètes d’acquérir des compétences essentielles en matière de gestion financière qu’ils pourront mettre en pratique immédiatement, les aidant ainsi à accroître leur confiance et leur stabilité financière, tant sur le terrain qu’à l’extérieur de celui-ci.

« La gestion de l’argent est une compétence de vie essentielle, mais elle est souvent négligée à l’école, explique François Côté, chef de la direction de Fig Financial. Nous savons qu’après avoir obtenu leur diplôme, les étudiants sont confrontés à de vraies décisions financières liées notamment à la gestion de leur budget pour payer leur loyer, à la compréhension du crédit, à l’épargne pour l’avenir ou à l’investissement judicieux. Toutes ces décisions peuvent être accablantes s’ils doivent y faire face seuls, sans aucune connaissance préalable. En nous associant à U SPORTS, nous leur fournissons des outils et une formation pratiques qui leur permettent d’aborder ces défis avec confiance tout en les aidant à prendre des décisions éclairées et à établir des bases solides pour une réussite financière ».

Ce partenariat marque une étape importante dans le soutien à la prochaine génération d’étudiants-athlètes canadiens. En combinant la plateforme de U SPORTS et l’expertise de Fig, les étudiants acquerront la confiance et les compétences nécessaires pour faire face aux défis financiers, ce qui les aidera à s’épanouir pendant et après leurs études universitaires.

À propos de Fig

Fig s’est donné comme mission de révolutionner les prêts personnels au Canada grâce à des prêts en ligne rapides, transparents et pratiques. Fig est une entreprise unique soutenue par Fairstone Bank et Koru, un studio d’entreprise novateur appartenant au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Fairstone possède près de 100 ans d’expérience dans le domaine du prêt, ce qui permet à Fig de combiner le meilleur des deux mondes : l’agilité et la combativité du monde des entreprises en démarrage et l’expérience, la stabilité et les ressources du monde des affaires.

À propos de U SPORTS

U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus de 15,500 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs rivalisent au cours de 23 championnats nationaux, représentant 13 sports au total. U SPORTS offre également aux étudiants-athlètes l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant les Jeux Mondiaux Universitaires d’hiver et d’été de la FISU, les Championnats universitaires mondiaux, les Coupes du mone universitaires et programmes éducatifs.

U SPORTS travaille en collaboration avec 58 membres et quatre conférences ainsi qu'avec le système sportif canadien et les entreprises canadiennes pour développer et offrir le sport universitaire auprès des étudiants-athlètes du Canada.