Abcourt présente une mise à jour des opérations de décembre 2025 dans le cadre du développement de la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter une mise à jour des travaux de développement effectués en décembre dernier à la mine Géant Dormant, située dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec.

Abcourt a poursuivi le développement des chantiers et a continué les embauches en décembre. Le mois a été raccourci par le congé des fêtes. L’usine de traitement du minerai a été en pause du 22 décembre jusqu’au 5 janvier. Cependant, les activités opérationnelles sous-terre ont continué durant cette période remplissant le circuit en amont de l’usine.

Faits saillants du trimestre

T1 2025/09/30 T2 2025/12/31 Total AAD Forage aux diamants (m) 6 467 4 572 11 039 Réhabilitation des galeries (m) 1 703 903 2 606 Développement sous-terre (m) 71 290 361 Tonnes usinées (tonnes) 3 511 5 652 9 163 Teneur usinée (g/t) 5,9 6,2 6,1 Onces usinées (oz) 664 1 125 1 789 % Récupéré 94,9% 96,1% 95,7% Onces produites (oz) 630 1 081 1 711 Onces coulées (oz) 26 837 863

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, a déclaré : « Le développement sous-terre est en constante progression. Ce qui résultera en des futurs chantiers en exploitation. La pause des fêtes a ralenti l’embauche de nouveaux employés mais dès le début janvier, les embauches ont repris de plus belle. Nous travaillons avec notre partenaire Glencore afin de clôturer la première tranche d’un investissement total de 30M USD avant la fin du mois de janvier. »

Sommaire mensuel des éléments clés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total AAD Forage aux diamants (m) 2 201 2 360 1 906 1 666 1 726 1 180 11 039 Réhabilitation des galeries (m) 810 350 543 61 682 160 2 606 Développement sous-terre (m) 9,5 9,1 53 82 94 114 361 Tonnes usinées (tonnes) 0 1 072 2 439 2 563 1 346 1 743 9 163 Teneur usinée (g/t) 0 5,66 5,98 6,0 7,2 5,7 6,1 Onces usinées (oz) 0 195 469 497 311 317 1 789 % Récupéré 0 100% 92,8% 95,6% 95,8% 97,2% 95,7% Onces produites (oz) 0 195 435 475 298 308 1 711 Onces coulées (oz) 0 0 26 124 425 288 863

L’inventaire d'or du circuit à la fin du mois de décembre était de 849 onces. Les onces d'argent dans le circuit ne sont pas analysées. Les onces d'argent sont récupérées avec l'or à l'affinerie, livrées à la Monnaie Royale et vendues avec l'or sur les marchés. Abcourt a vendu 1 100 onces d’argent entre juillet et décembre 2025.





Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités de développement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : ir@abcourt.com

