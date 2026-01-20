Logistics Reply lance son Agent Builder IA pour l’entrepôt, GaliLEA Dynamic Intelligence

TURIN, Italie, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Logistics Reply , filiale du groupe Reply spécialisée dans les solutions innovantes d’exécution de la chaîne d’approvisionnement et de gestion d’entrepôt, annonce aujourd’hui le lancement de GaliLEA Dynamic Intelligence , son nouvel Agent Builder IA. Cette solution d’IA agentique est nativement intégrée à la plateforme LEA Reply™ , une infrastructure basée sur des microservices dédiée à l’exécution de la chaîne logistique et de l’entrepôt.

Conçue pour accompagner les opérations d’entrepôt grâce à une architecture flexible et évolutive, LEA Reply permet une exécution bout en bout de la chaîne d’approvisionnement tout en s’adaptant continuellement aux niveaux croissants d’automatisation et de complexité opérationnelle. Avec l’arrivée de GaliLEA Dynamic Intelligence, la plateforme offre désormais aux utilisateurs la possibilité de concevoir, configurer et déployer leurs propres agents IA directement au sein de leurs flux opérationnels.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de configurer des agents IA dans LEA Reply WMS selon leurs besoins opérationnels spécifiques. À travers une interface visuelle intuitive, les utilisateurs peuvent définir les sources de données, les comportements et les actions, permettant ainsi aux agents de croiser les informations provenant de multiples systèmes internes et externes, de détecter les anomalies, de déclencher des workflows et d’accompagner la prise de décision en s’appuyant sur des données opérationnelles en temps réel.

La solution repose sur des composants modulaires tels que des invites, des outils, des modèles et des déclencheurs, permettant la création de scénarios même complexes sans nécessiter de compétences en programmation ou d’expertise en IA. Cette approche accélère la mise en œuvre de processus pilotés par l’IA, réduit les dépendances techniques et rend l’automatisation plus largement accessible aux équipes opérationnelles et métier. Parce que Dynamic Intelligence est pleinement intégrée à l’environnement LEA Reply, la solution peut être déployée directement dans les opérations d’entrepôt en cours, offrant des bénéfices tangibles en termes d’automatisation, de productivité et de réactivité opérationnelle tout au long de la chaîne logistique.

En 2024, Logistics Reply a été distinguée par le LogiMat Best Product Award pour sa solution IA multi-agents GaliLEA, qui intègre l’IA agentique directement dans les workflows quotidiens des clients, permettant une orchestration plus intelligente, un support décisionnel en temps réel et une exécution autonome des tâches répétitives ou urgentes.

Avec Dynamic Intelligence, les clients peuvent:

Créer des agents IA qui réagissent de manière dynamique aux événements opérationnels

Connecter les agents à de multiples sources de données internes et externes

Automatiser le traitement des exceptions et les décisions répétitives

Fluidifier les processus d’entrepôt grâce à des actions adaptatives pilotées par l’IA

Concevoir des agents qui accompagnent la surveillance, l’analyse et la prise de décision

Prototyper et déployer rapidement de nouveaux cas d’usage sans compétences spécialisées en IA

En élargissant l’application pratique de l’intelligence artificielle aux contextes d’entrepôt spécifiques des clients, la solution permet aux organisations d’atteindre des niveaux supérieurs d’automatisation adaptative, de résilience et d’excellence opérationnelle.



« Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’exécution d’entrepôt et les processus de chaîne d’approvisionnement bout en bout, nous avons conçu LEA Reply pour évoluer continuellement aux côtés des besoins opérationnels de nos clients », déclare Piercarlo Benetti, Partner chez Logistics Reply. « GaliLEA Dynamic Intelligence marque une étape significative en plaçant l’IA agentique au cœur des opérations d’entrepôt. En permettant aux clients de créer et de gouverner leurs propres agents IA, nous ouvrons une nouvelle phase de flexibilité, d’autonomie et d’optimisation continue. »

Dynamic Intelligence est disponible dans le cadre de la suite GaliLEA AI au sein de LEA Reply et peut être activée sur les déploiements nouveaux et existants. Pour plus d’informations, visitez : https://www.reply.com/logistics-reply/fr

