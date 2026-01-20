Cartier fore 29,6 g/t Au sur 1,7 m et 13,2 g/t Au sur 1,0 m et découvre deux nouvelles zones aurifères à haute teneur, stratégiquement situées entre les gisements Chimo et East Chimo à Main (Cadillac)

VAL-D’OR, Québec, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la sixième série de résultats pour le secteur Main, issus du programme de forage de 100 000 m (2 foreuses) sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec).

Faits saillants stratégiques du secteur Main

Résultats de forage (Figures 1 à 4)

Zones 5B3/5C3

CA25-300 a intersecté 29,6 g/t Au sur 1,7 m incluant 54,3 g/t Au sur 0,9 m (Zone 5B3).

a intersecté incluant (Zone 5B3). CA25-303 a recoupé 13,2 g/t Au sur 1,0 m (Zone 5C3).

a recoupé (Zone 5C3). CA25-301 a rapporté 2,7 g/t Au sur 5,0 m incluant 8,0 g/t Au sur 1,0 m (Zone 5C3).



Zone 5B4

CA25-295 a intersecté 4,9 g/t Au sur 3,1 m .

a intersecté . CA25-292A a recoupé 3,1 g/t Au sur 4,0 m .

a recoupé . CA25-296 a rapporté 2,3 g/t Au sur 8,0 m.



Signification pour les investisseurs

Les forages CA25-300, 301 et 303 ont permis d'identifier deux nouvelles zones aurifères à haute teneur (5B3 et 5C3), démontrant un fort potentiel d'expansion en profondeur et des réductions de coûts significatives . Ces nouvelles découvertes sont stratégiquement situées à mi-chemin entre le gisement Chimo ( 683 300 onces en ressources mesurées et indiquées et 904 000 onces en ressources présumées ) et le gisement East Chimo ( 1 400 onces en ressources indiquées et 464 700 onces en ressources présumées ), ce qui favorise une planification et un développement miniers plus efficaces .

(5B3 et 5C3), démontrant un et des . Ces nouvelles découvertes sont entre le gisement Chimo ( et ) et le gisement East Chimo ( et ), ce qui favorise . Les forages CA25-292A, 295 et 296 ont confirmé que la Zone 5B4 (gisement East Chimo) s'étend jusqu'à la surface, ouvrant la voie à des scénarios d’opération plus flexibles et améliorant la rentabilité du projet. Cette zone aurifère est maintenant continue de la surface jusqu'à 1 300 m et demeure ouverte en profondeur, ce qui indique un potentiel important de croissance des ressources.

Prochaines étapes

Des forages supplémentaires sont requis sur les nouvelles zones 5B3/5C3 afin d'étendre la minéralisation aurifère en profondeur : ces zones présentent les mêmes caractéristiques que les gisements Chimo et East Chimo.

sont requis sur les nouvelles zones 5B3/5C3 afin ces zones présentent que les gisements Chimo et East Chimo. D'autres forages d'exploration sont déjà prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Main. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY, renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères.

" Ces nouvelles découvertes à haute teneur entre les gisements Chimo et East Chimo témoignent de la continuité de la minéralisation dans ce secteur et renforcent notre confiance dans le potentiel de croissance du projet. La confirmation de la minéralisation en surface nous permet de faire progresser le projet Cadillac avec une plus grande flexibilité et une meilleure efficacité en termes de coûts. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Ces résultats sont très encourageants et constituent une avancée importante. Les forages se poursuivent à l'ouest du puits historique, dans une zone largement sous-explorée et connue pour posséder de multiples indices aurifères. À mesure que nous progressons dans le programme de forage, nous entrevoyons un fort potentiel d'expansion des ressources dans la partie ouest du secteur principal, ce qui pourrait ajouter une valeur significative au projet. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Main

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-292A 65,0 69,0 4,0 3,1 ≈50 5B4 CA25-295 85,7 88,8 3,1 4,9 ≈75 5B4 CA25-296 78,0 86,0 8,0 2,3 ≈65 5B4 CA25-300 193,3 195,0 1,7 29,6 ≈150



5B3



Incluant 193,3 194,2 0,9 54,3 CA25-301 275,0 280,0 5,0 2,7 ≈235



5C3



Incluant 275,0 276,0 1,0 8,0 CA25-303 224,0 227,0 3,0 2,5 ≈170 5B3 Et 241,0 242,0 1,0 13,2 ≈185 5C3

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 65 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (vue en plan régionale)





Figure 2 : Localisation des nouveaux résultats de forage (section longitudinale régionale)





Figure 3 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Main





Figure 4 : Photos des carottes minéralisées des forages CA25-295 et CA25-300





Secteur Main

Le Secteur Main représente un intérêt très prometteur, avec plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies et des gisements aurifères, notamment Chimo, East Chimo et West Nordeau, avec des ressources indiquées de 736 600 onces (9,4 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et des ressources présumées de 2 036 800 onces (29,1 millions de tonnes à 2,2 g/t Au). De plus, deux nouvelles zones aurifères à haute teneur ont été découvertes lors des dernières campagnes de forage de Cartier, soit les zones VG9 et VG10.

Les trois gisements s’étendent le long d'un corridor cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Cadillac) et se situent au contact entre les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock), les conglomérats et les formations de fer du Groupe de Cadillac et les roches volcaniques mafiques (basalte) du Groupe de Piché. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

Le Secteur Main, défini par au moins vingt-six zones aurifères subparallèles, est généralement et principalement associé à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la pyrite et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Étude économique préliminaire (2026)

Des études d’ingénierie internes ont été lancées pour valider plusieurs scénarios de développement tenant compte de l’ERM mise à jour et du contexte actuel du marché. Après la sélection du scénario le plus optimal, une ÉÉP (Étude Économique Préliminaire) sera réalisée, intégrant les résultats des essais métallurgiques et des études environnementales afin de présenter la stratégie et la vision actualisées du projet.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Main

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA25-292A 332658 5319634 349 231 -45 177 CA25-293 332658 5319634 349 204 -63 198 CA25-294 332658 5319634 349 172 -69 231 CA25-295 332725 5319635 350 202 -53 132 CA25-296 332725 5319635 350 157 -45 141 CA25-297 332805 5319684 350 154 -45 220 CA25-298 332805 5319684 350 146 -65 270 CA25-299 332805 5319684 350 182 -76 282 CA25-300 332331 5319837 364 195 -51 240 CA25-301 332331 5319837 364 213 -69 315 CA25-303 332331 5319837 364 168 -50 249 CA25-304 332331 5319837 364 176 -73 381





Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Main

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-292A 65,0 69,0 4,0 3,1 ≈50



















5B4



















Incluant 65,0 66,0 1,0 1,4 Incluant 66,0 66,5 0,5 1,7 Incluant 66,5 67,0 0,5 3,9 Incluant 67,0 68,0 1,0 3,0 Incluant 68,0 69,0 1,0 5,1 CA25-293 63,6 65,5 1,9 1,9 ≈55







5M4







Incluant 63,6 64,6 1,0 2,3 Incluant 64,6 65,5 0,9 1,4 CA25-294 80,0 81,0 1,0 1,1 ≈85 5B4 Et 132,0 133,0 1,0 1,6 ≈120 5C4 CA25-295 73,2 74,4 1,2 2,7 ≈55







5M4







Incluant 73,2 73,9 0,7 2,2 Incluant 73,9 74,4 0,5 3,3 Et 82,9 88,8 5,9 2,8 ≈75



















5B4



















Incluant 82,9 84,0 1,1 1,5 Incluant 85,7 86,2 0,5 1,0 Incluant 86,2 87,0 0,8 4,9 Incluant 87,0 88,0 1,0 6,2 Incluant 88,0 88,8 0,8 5,6 CA25-296 78,0 86,0 8,0 2,3 ≈65



























5B4



























Incluant 78,0 79,0 1,0 1,0 Incluant 79,0 80,0 1,0 1,4 Incluant 81,0 82,0 1,0 2,6 Incluant 82,0 83,0 1,0 1,0 Incluant 83,0 84,0 1,0 5,9 Incluant 84,0 85,0 1,0 3,4 Incluant 85,0 86,0 1,0 2,4 CA25-297 112,0 113,0 1,0 2,6 ≈80



5NE



Et 114,5 115,0 0,5 2,1 Et 170,5 171,9 1,4 2,3 ≈120







5B4







Incluant 170,5 171,0 0,5 1,7 Incluant 171,0 171,9 1,0 2,6 CA25-298 133,0 134,0 1,0 1,5 ≈120 - Et 151,0 152,8 1,8 2,6 ≈135







5NE







Incluant 151,0 152,0 1,0 1,7 Incluant 152,0 152,8 0,8 3,7 CA25-299 135,0 136,0 1,0 2,5 ≈130 5NE Et 160,0 161,0 1,0 4,1 ≈150 - Et 220,0 221,0 1,0 1,0 ≈215



5B4



Et 229,0 230,0 1,0 5,9 CA25-300 158,0 159,7 1,7 1,5 ≈120







5M3







Incluant 158,0 159,0 1,0 1,1 Incluant 159,0 159,7 0,7 2,1 Et 193,3 195,0 1,7 29,6 ≈150







5B3







Incluant 193,3 194,2 0,9 54,3 Incluant 194,2 195,0 0,8 1,8 CA25-301 150,6 151,1 0,5 6,8* ≈140 - Et 218,0 219,0 1,0 1,4 ≈205



5M3



Et 222,0 223,0 1,0 1,7 Et 255,0 255,9 0,9 2,3 ≈235 5B3 Et 275,0 280,0 5,0 2,7 ≈235















5C3















Incluant 275,0 276,0 1,0 8,0 Incluant 277,0 278,0 1,0 2,0 Incluant 278,0 279,0 1,0 1,8 Incluant 279,0 280,0 1,0 1,4 CA25-303 224,0 227,0 3,0 2,5 ≈170











5B3











Incluant 224,0 225,0 1,0 1,4 Incluant 225,0 226,0 1,0 4,2 Incluant 226,0 227,0 1,0 2,2 Et 241,0 242,0 1,0 13,2 ≈185 5C3 CA25-304 249,0 250,0 1,0 1,2 ≈235 5M3 Et 319,0 336,4 17,4 0,7 ≈310



















5C3



























Incluant 319,0 320,0 1,0 1,8 Incluant 330,0 331,0 1,0 2,1 Incluant 333,0 334,0 1,0 1,0 Incluant 334,0 335,0 1,0 1,8 Incluant 335,9 336,4 0,5 2,1 Et 342,0 343,0 1,0 1,2 ≈325



Et 348,0 349,0 1,0 1,3 Et 377,0 378,0 1,0 5,8 ≈355 -

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 65 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au communiqué de presse de Cartier du 18 décembre 2025 intitulé ″ Cartier annonce une croissance significative des ressources aurifères à Cadillac avec 9 953 000 tonnes à une teneur de 2,40 g/t Au pour 767 800 onces en catégories mesurées et indiquées, soit une augmentation de 7 %, ainsi que 35 185 000 tonnes à une teneur de 2,14 g/t Au pour 2 416 900 onces en ressources présumées, représentant une hausse de 48 %. ″

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/464565de-55ee-4422-a5d9-4c7de5d63d2e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2cd4f14f-8e47-4d8c-98ad-33a2045e2ec5/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe4c9529-62b2-4168-931c-6af34970925d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce0c6177-47e3-4f03-acc9-638bd6833245/fr



