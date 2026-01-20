Kailas FUGA anuncia una nueva colaboración con Penyagolosa Trails en España





José Ángel Jiménez «Canales» tras su victoria en la competicion Penyagolosa Trails de 2025

GUANGZHOU, China, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kailas FUGA, una de las principales marcas mundiales en trail running, anuncia su colaboración estratégica a largo plazo con la reconocida Penyagolosa Trails, bajo el nombre de FUGA Penyagolosa Trails. Apoyándose en su amplia experiencia en la gestión de carreras internacionales, la inversión y los recursos de Kailas FUGA permitirán a esta emblemática carrera española llegar a corredores de todo el mundo.

Esta carrera refuerza la creciente presencia de Kailas FUGA en España tras la creación de una red de distribución minorista en 2024. En 2023, el equipo Kailas FUGA fichó al que sería su primer atleta de élite español y, posteriormente, con las jóvenes promesas José Ángel CANALES y María FUENTES (2.º puesto en la ETC - UTMB, 2025), consolidando así su reputación en el país. En 2026 tendrá lugar el lanzamiento oficial del club de montaña FUGA Mountain Club, patrocinado por FUGA, en España, dirigido por Álvaro Gonzales del Salto. La combinación de un equipamiento de primera calidad, atletas de élite y corredores aficionados con carreras de prestigio posiciona a Kailas FUGA como una marca competitiva en el mercado español del trail running.

El ganador de la edición de 2025 y atleta de Kailas FUGA, José Ángel CANALES, comentó: «La hermosa ruta de Penyagolosa no solo es una de mis carreras favoritas, sino también una de las mejores de España. Estoy deseando ver cómo ambas siguen mejorando en el futuro».

Nina SUN, directora de marca de Kailas FUGA, afirmó: «Con atletas tan entusiastas y uno de los terrenos más espectaculares y exigentes técnicamente de la región, es el entorno ideal para poner a prueba el equipamiento de alto rendimiento de Kailas FUGA».

Sobre esta colaboración, el director de Penyagolosa Trails, Tico CERVERA, ha comentado: «Para Penyagolosa Trails es fundamental que nuestros colaboradores respeten el entorno, la excelencia deportiva y la experiencia y el bienestar de los corredores. Kailas FUGA comparte esta filosofía y confiamos en que esta colaboración aporte un valor tangible». La edición de 2026 de la FUGA Penyagolosa Trails ha recibido inscripciones de más de 40 países.

Jacky YAO, director de alianzas internacionales para carreras de Kailas FUGA, añadió: «Penyagolosa Trails es una de las carreras de trail más importantes de España, lo que encaja a la perfección con nuestro compromiso de ofrecer experiencias de trail para deportistas de élite. Los atletas de FUGA y los miembros del equipo FUGA Mountain Club han participado y subido al podio en Penyagolosa Trails, ensalzando y valorando siempre de forma muy positiva esta carrera. Nos enorgullece el poder estrechar esta relación y dar la bienvenida a Penyagolosa Trails como una auténtica "carrera en casa" para la comunidad FUGA en el sur de Europa».

FUGA Penyagolosa Trails (www.penyagolosatrails.com) es una de las más de 40 carreras internacionales de trail que patrocina Kailas FUGA.

