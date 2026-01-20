Teledyne、SCIONファミリーのVIS - SWIRカメラを発表

米国ペンシルベニア州モンゴメリービル, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE: TDY]の企業であり、高度なイメージングソリューションのグローバルリーダーであるTeledyne Judson Technologiesは、要求の厳しいアプリケーション向けの高性能、大容量カメラの新ラインであるSCIONファミリーのSWIRカメラの発売を発表しました。SCIONプラットフォームは、10ミクロンのピクセルピッチと640 x 512および1280 x 1024のフォーマットを備えた新しいクラスのSWIRイメージングソリューションを導入し、Teledyneの数十年にわたる高感度 センサーの専門知識と、ハイパースペクトルイメージング、バイオサイエンス、宇宙&防衛、半導体市場で必要とされる速度、俊敏性、コスト効率を組み合わせています。

サイオンカメラは、材料分析、蛍光測定、欠陥検出、地球観測など、幅広い用途に対応しています。初期センサオプションは、Teledyne独自のVisGaAs （可視感受性InGaAs ）およびMCT （水銀テルル化カドミウム）センサ材料を活用して、300〜1700 nmまたは900〜2500 nmの感度を実現します。これらのカメラは、広い感度と高いフレームレートとサンプリングアップザランプ（ SUPR ）機能を組み合わせており、1秒間の取得でサブ1電子読み取りノイズを可能にします。



「SCIONは、Teledyne内のセンサー製造とカメラシステムの専門知識を統合して、進化するイメージングアプリケーションをサポートする能力を反映しています」とTeledyne Judson Technologiesの赤外線および分光学ディレクターであるPaul Mark氏は述べています。「VisGaAs感度と低ノイズ、熱電冷却カメラ設計、高度な読み出しモードを組み合わせることで、SCION VIS - SWIRカメラは、パフォーマンス、安定性、統合効率が重要なアプリケーションに柔軟なプラットフォームを提供します。」

SCIONは、Teledyneの価値と信頼性のレガシーを活用しながら、新興の商業および科学市場のコスト、速度、およびスペクトルの柔軟性の要件を満たしています。センサー、真空パッケージ、カメラエレクトロニクスの統合により、サプライチェーンが簡素化され、サプライヤー数が削減され、技術的およびスケジュール上のリスクが最小限に抑えられ、総所有コストが最適化されます。このシステムは、APIとSDKを介してピクセルレベルからカスタム設計されており、Teledyneの「Pixel- -to - PC」アーキテクチャを強化し、シンプルで使いやすい赤外線センシングソリューションを提供します。

Teledyneは、2026年を通して主要な業界イベントでサイオンカメラを披露します。1月20〜22日にカリフォルニア州サンフランシスコで開催されたSPIE Photonics West （ブース427 ）、4月28〜30日にメリーランド州ナショナルハーバーで開催されたSPIE Defense + Commercial Sensing Conference （ブース703 ）を含む。Teledyneブースへの訪問者は、プラットフォームのパフォーマンス特性と柔軟なアーキテクチャを紹介するデモを見ることができます。

Teledyne Vision Solutionsは、産業用および科学用イメージングテクノロジーの世界で最も包括的で垂直統合されたポートフォリオを 提供しています。Teledyne DALSA、e2v CMOS image sensors、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics、Adimecは、一つの傘下に結集し、数十年にわたる経験と業界トップクラスのソリューションを背景に、幅広い分野において比類のない専門知識の集積を形成しています。両社は協力して、互いの強みを組み合わせ、活用して、世界で最も深く、最も幅広いセンシングおよび関連技術のポートフォリオを提供しています。Teledyneは、世界中のカスタマーサポートと技術的な専門知識を提供して、最も困難なタスクを処理します。当社のツール、テクノロジー、ビジョンソリューションは、お客様に独自の競争優位性を提供するために構築されています。

