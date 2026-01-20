Mitsubishi HC Capital Canada Closes US$62.5 Million Through Private Credit Platform to Accelerate Growth for Four Canadian Businesses

MONTREAL, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitsubishi HC Capital Canada today announced it has closed US$62.5 million in financing through its private credit platform, helping four fast-growing Canadian businesses unlock cash flow, fund strategic initiatives, and drive expansion.
The platform delivers flexible capital solutions tailored to a company’s stage and strategy. Mitsubishi HC Capital Canada offers asset-based lending (ABL), senior secured cash flow lending, and equipment financing with hold sizes up to US$25 million. Senior secured cash flow lending is designed primarily for sponsor-backed companies, while asset-based lending and equipment financing are available to private companies across Canada.
Driving Growth through Flexible Financing
Canadian businesses continue to seek speed, certainty, and flexibility in an evolving credit environment. Mitsubishi HC Capital Canada’s private credit platform combines deep sector expertise with creative structuring to provide practical, tailored financing that meets real-world needs from software procurement and operational liquidity to growth initiatives, expansion, and acquisitions.
Recent Transactions
- Technology – Value Added Reseller: US$15 million, 5-year software term facility, sole lender
- Wealth Management – Sponsor-Backed: US$17.5 million, 1st lien cash flow facility, co-lender
- Portable Sanitation – Sponsor-Backed: US$25 million, 1st lien cash flow facility, co-lender
- Industrial Manufacturing – Sealing and Insulation Solutions: US$5 million, 3-year ABL facility, sole lender
“Our private credit platform demonstrates strength, flexibility, and a commitment to being a true growth partner for Canadian businesses,” said Kevin Hall, Vice President, Commercial Finance. “By combining deep industry expertise with innovative financing structures, we deliver tailored financing solutions to businesses for purposes such as software procurement, operational liquidity, and growth initiatives that help businesses and sponsors achieve their strategic objectives with confidence.”
About Mitsubishi HC Capital Canada
Mitsubishi HC Capital Canada, together with Mitsubishi HC Capital America, provides robust specialty financing solutions and is a member of a diverse family of financing companies serving North America. The company uses its strong backing and deep resources to combine a consultative approach with customized financial solutions to thousands of customers across North America.
Mitsubishi HC Capital Canada partners with vendors, equipment manufacturers, dealers and distributors, end users and commercial finance clients. The company serves the following industries: Construction, Distribution, EV and charging infrastructure, Industrial, Manufacturing, Technology and Transportation.
Learn more at www.mhccna.com or follow us on LinkedIn.