Informacija apie akcijas, balsų skaičių ir įstatinį kapitalą

AB Artea bankas (toliau – Bankas), įsigijęs savų akcijų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 dalimi, pateikia informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę:

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000102253
Banko LEI kodas 549300TK038P6EV4YU51
Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur 0,29
Akcijų skaičius, vnt. 652 398 897
Banko įstatinis kapitalas, Eur 189 195 680,13
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt. 652 398 897
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą 646 151 326

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447


