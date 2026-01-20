Reid Buerger, director ejecutivo de Coventry, reconocido por Finseca con el Premio ID Twenty 2025 durante NAILBA 44

FORT WASHINGTON, Pensilvania, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, líder y creador del mercado secundario de seguros de vida, anunció hoy que Reid Buerger, su director ejecutivo, ha sido reconocido por Finseca como uno de los galardonados del Premio ID Twenty 2025. El premio fue entregado durante NAILBA 44, en reconocimiento a los principales innovadores y líderes que están dando forma a la industria en la distribución independiente.

El Premio ID Twenty de Finseca destaca cada año a veinte profesionales cuyos logros impulsan de manera significativa el avance de la comunidad aseguradora. Este reconocimiento es considerado una de las distinciones más importantes del sector y está reservado para quienes generan un impacto medible en la distribución, el desarrollo de productos y los resultados para los clientes.

La selección de Buerger refleja su liderazgo continuo en la evolución de los mercados modernos de longevidad y seguros de vida, así como el trabajo constante de Coventry para ampliar el acceso, las oportunidades y el valor del mercado secundario dentro del ecosistema de distribución independiente.

"Este reconocimiento refleja el trabajo que nuestro equipo en Coventry continúa realizando para expandir el mercado secundario de seguros de vida", afirmó Reid Buerger, director ejecutivo de Coventry. "La distribución independiente desempeña un papel clave para ayudar a los titulares de pólizas a comprender sus opciones, y nos mantenemos enfocados en construir estructuras de mercado que respalden la elección, el valor y resultados a largo plazo".

Acerca de Coventry

Coventry es el líder y creador del mercado secundario de seguros de vida. Desde hace más de 20 años, impulsa el avance de la industria y amplía las oportunidades para los titulares de pólizas de seguros de vida. La profunda experiencia de Coventry combinada con un firme compromiso con los derechos del consumidor convierte a Coventry en el líder indiscutible del mercado, una posición que utilizamos para elevar los estándares del sector y ampliar las opciones de los consumidores. Hasta la fecha, entregamos más de 6.000 millones de dólares a los titulares de pólizas que ya no tenían necesidad de mantener sus seguros. Para más información acerca de Coventry, visite, Coventry.com.