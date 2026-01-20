Reid Buerger, PDG de Coventry, désigné lauréat ID Twenty 2025 par Finseca lors de la conférence NAILBA 44

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, leader et créateur du marché secondaire de l’assurance-vie, a annoncé aujourd’hui que son PDG, Reid Buerger, a été désigné lauréat du prix ID Twenty 2025 par Finseca. Le prix a été décerné lors de la conférence NAILBA 44, mettant à l’honneur les innovateurs de premier plan et les dirigeants influents du secteur de la distribution indépendante.

Le prix ID Twenty de Finseca récompense chaque année vingt professionnels dont les réalisations contribuent de manière significative au développement du secteur de l’assurance. Considérée comme l’une des distinctions les plus prestigieuses dans ce domaine, cette reconnaissance est réservée à celles et ceux qui ont un impact mesurable sur la distribution, le développement de produits et les résultats pour les clients.

La nomination de Reid Buerger reflète son leadership constant dans la structuration des marchés modernes de la longévité et de l’assurance-vie, ainsi que le travail continu de Coventry visant à élargir l’accès, les opportunités et la création de valeur sur le marché secondaire au sein de l’écosystème de la distribution indépendante.

« Cette reconnaissance reflète le travail que nous poursuivons chez Coventry avec notre équipe pour développer le marché secondaire de l’assurance-vie », a déclaré Reid Buerger, PDG de Coventry. « La distribution indépendante est essentielle pour permettre aux assurés de comprendre leurs options, et nous restons pleinement engagés à construire des structures de marché qui favorisent le choix, la valeur et des résultats durables à long terme. »

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l’assurance-vie. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise fait progresser le secteur et élargit les opportunités offertes aux titulaires d’assurance-vie. Grâce à son expérience approfondie et à son engagement en faveur des droits des consommateurs, elle est un leader incontesté du marché. Une position dont elle tire profit pour améliorer les normes du secteur et étoffer le choix des consommateurs. À ce jour, Coventry a versé plus de 6 milliards de dollars à des assurés qui n’ont plus besoin de leur police. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Coventry.com.