מנכ"ל קובנטרי, ריד בורגר, זכה להוקרה מטעם Finseca כזוכה בתואר ID Twenty לשנת 2025 בכנס NAILBA 44

פורט וושינגטון, פנסילבניה, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

קובנטרי (Coventry), המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים, הודיעה היום כי ריד בורגר, מנכ"ל החברה, זכה להכרה מ-Finseca כזוכה פרס ID Twenty לשנת 2025. הפרס הוענק בכנס NAILBA 44, לכבוד החדשנים המובילים ולמנהיגים המעצבים את התעשייה בתחום ההפצה העצמאית.

פרס ID Twenty של Finseca מדגיש מדי שנה עשרים אנשי מקצוע שהישגיהם מקדמים משמעותית את קהילת הביטוח. ההכרה נחשבת לאחת ההטבות המשמעותיות ביותר בתחום, ושמורה לאלו המניעים השפעה מדידה על ההפצה, פיתוח המוצר ותוצאות הלקוחות.

בחירתו של בורגר משקפת את מנהיגותו המתמשכת בעיצוב שווקי ביטוח חיים ואריכות ימים מודרניים, וכן את עבודתה המתמשכת של קובנטרי להרחבת הנגישות, ההזדמנויות והערך בשווקים המשניים ברחבי האקוסיסטם של ההפצה העצמאית.

"הכרה זו משקפת את העבודה שהצוות שלנו בקובנטרי ממשיך לעשות כדי להרחיב את השוק המשני לביטוח חיים", אמר ריד בורגר (Reid Buerger), מנכ"ל קובנטרי. "הפצה עצמאית ממלאת תפקיד חשוב בסיוע לבעלי פוליסות להבין את האפשרויות העומדות בפניהם, ואנו ממשיכים להתמקד בבניית מבני שוק התומכים בבחירה, ערך ותוצאות ארוכות טווח."

