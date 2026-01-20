CEO Coventry, Reid Buerger, Diakui oleh Finseca sebagai Penerima Penghargaan ID Twenty 2025 pada NAILBA 44

FORT WASHINGTON, Pa., Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa, hari ini mengumumkan bahwa Reid Buerger, CEO-nya, telah diakui oleh Finseca sebagai penerima Penghargaan ID Twenty 2025. Penghargaan ini diberikan pada ajang NAILBA 44, yang mengapresiasi para inovator teratas dan pemimpin pembentuk industri dalam distribusi independen.

Setiap tahunnya, ajang Penghargaan ID Twenty dari Finseca menyoroti dua puluh profesional yang prestasinya secara signifikan memajukan komunitas asuransi. Pengakuan ini dianggap sebagai salah satu penghargaan paling bergengsi di bidang ini, yang secara khusus diberikan kepada mereka yang mendorong tercapainya dampak terukur di berbagai aspek distribusi, pengembangan produk, serta hasil bagi klien.

Terpilihnya Buerger mencerminkan kepemimpinannya yang berkelanjutan dalam membentuk pasar asuransi usia panjang dan asuransi jiwa modern, sekaligus upaya berkesinambungan Coventry untuk memperluas akses, peluang, dan nilai pasar sekunder di ekosistem distribusi independen.

“Pengakuan ini mencerminkan kerja keras tim Coventry yang terus berupaya memperluas pasar sekunder untuk asuransi jiwa,” ujar Reid Buerger, CEO Coventry. “Distribusi independen berperan penting dalam membantu pemilik polis memahami opsi yang mereka miliki, dan kami pun tetap fokus membangun struktur pasar yang mendukung kebebasan pilihan, nilai tambah, serta hasil jangka panjang.”

Tentang Coventry

Coventry adalah pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa. Selama lebih dari 20 tahun, kami telah memajukan industri ini dan memperluas peluang bagi pemilik polis asuransi jiwa. Pengalaman Coventry yang mendalam yang dipadukan dengan komitmen kuat terhadap hak-hak konsumen menjadikan Coventry pemimpin pasar yang jelas, posisi yang kami gunakan untuk meningkatkan standar industri dan memperluas pilihan bagi konsumen. Hingga saat ini, kami telah menyalurkan lebih dari $6 miliar kepada pemegang polis yang tidak lagi membutuhkan polis mereka. Untuk mempelajari selengkapnya tentang Coventry, kunjungi Coventry.com.