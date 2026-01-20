コヴェントリーCEOリード・ビュルガー、NAILBA 44においてフィンセカより2025年IDトゥウェンティの受賞者に選出

ンシルベニア州フォートワシントン発 , Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生命保険二次市場のリーダーかつパイオニア的企業であるコヴェントリー (Coventry) は本日、同社のCEOであるリード・ビュルガー (Reid Buerger) がフィンセカ (Finseca) より2025年IDトゥウェンティ・アワード (ID Twenty Award) 受賞者に選出されたことを発表した。 同賞はNAILBA 44において授与され、独立系販売分野におけるトップイノベーターおよび業界を形作るリーダーを称えるものである。

フィンセカのIDトゥウェンティ・アワードは、保険業界の進展に大きく寄与した功績を持つ専門家20名を毎年選出している。 この表彰は業界で最も重要な栄誉の一つと考えられており、流通、商品開発、顧客アウトカムの全領域で測定可能な影響力を発揮している者にのみ授与される。

ビュルガーの選出は、現代の長寿保険・生命保険市場を形作る継続的なリーダーシップ、ならびに独立系販売エコシステム全体における二次市場へのアクセス、機会、価値の拡大に向けたコヴェントリーの取り組みを反映している。

コヴェントリーのCEOであるリード・ビュルガーは、次のように述べている。「この栄誉は、生命保険の二次市場拡大に向けて当社チームが続けている取り組みを反映したものです。 独立系販売は、保険契約者が選択肢を理解する上で重要な役割を担っており、当社は今後も、選択肢と価値、そして長期的な結果を支える市場構造の構築に注力してまいります。」

コヴェントリーについて

コヴェントリーは、生命保険二次市場におけるリーダーかつパイオニア的企業である。 20年以上にわたり、同社は業界を前進させ、生命保険契約者に対する機会を拡大してきた。 コヴェントリーの豊富な経験と消費者の権利に対する強いコミットメントにより、同社は明確な市場リーダーとなっており、この地位を活用して業界基準を引き上げ、消費者の選択肢を拡大している。 これまでに、同社は保険を必要としなくなった契約者に対し、合計で60億米ドル (約9,492億円) 以上を還元してきた。 コヴェントリーについての詳細は、Coventry.comを参照されたい。