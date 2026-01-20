코번트리 CEO 리드 버거, NAILBA 44에서 핀세카 ‘2025 ID 트웬티 어워드’ 수상

미국 펜실베니아주 포트워싱턴, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 생명보험 2차 시장의 선도 기업이자 창시자인 코번트리(Coventry)는 자사 최고경영자(CEO) 리드 버거(Reid Buerger)가 핀세카(Finseca)가 선정한 ‘2025 ID 트웬티 어워드(ID Twenty Award)’ 수상자로 선정됐다고 밝혔다. 이번 시상은 독립 유통 분야의 최고 혁신가와 산업을 이끄는 리더들을 기리는 NAILBA 44 행사에서 진행됐다.

핀세카의 ID 트웬티 어워드는 매년 보험 산업의 발전에 실질적인 기여를 한 20명의 전문가를 조명하는 상이다. 이 상은 유통, 상품 개발, 고객 성과 전반에 걸쳐 가시적인 변화를 이끌어낸 인물에게 수여되는 업계 최고 권위의 영예 중 하나로 평가된다.

버거의 이번 선정은 현대적인 장수(longevity) 및 생명보험 시장을 형성하는 데 있어 그의 지속적인 리더십과, 독립 유통 생태계 전반에서 2차 시장에 대한 접근성과 기회, 가치를 확대해온 코번트리의 꾸준한 노력을 반영한 결과다.

코번트리의 최고경영자(CEO) 리드 버거는 “이번 수상은 생명보험 2차 시장을 확대하기 위해 코번트리 팀이 지속적으로 수행해온 노력을 보여주는 것”이라며 “독립 유통은 보험 계약자들이 자신의 선택지를 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 우리는 앞으로도 선택권과 가치, 그리고 장기적인 성과를 뒷받침하는 시장 구조를 구축하는 데 집중할 것”이라고 말했다.

Coventry 소개

코번트리(Coventry)는 생명보험 2차 시장을 창시하고 이끌어온 선도 기업이다. 지난 20여 년간 업계를 지속적으로 발전시키며 생명보험 계약자들에게 새로운 기회를 확대해 왔다. 코번트리는 축적된 풍부한 경험과 소비자 권익 보호에 대한 강한 의지를 바탕으로 명확한 시장 리더로 자리매김했으며, 이러한 위치를 활용해 업계 기준을 끌어올리고 소비자 선택권을 넓히는 데 힘쓰고 있다. 현재까지 코번트리는 더 이상 보험 유지가 필요하지 않은 계약자들에게 총 60억 달러 이상을 지급해 왔다. 코번트리에 대한 자세한 내용은 Coventry.com에서 확인할 수 있다.