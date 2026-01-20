Ketua Pegawai Eksekutif Coventry, Reid Buerger, Diiktiraf oleh Finseca sebagai Penerima Anugerah ID Twenty 2025 di NAILBA 44

FORT WASHINGTON, Pa., Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, peneraju dan pencipta pasaran sekunder insurans hayat, hari ini mengumumkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutifnya, Reid Buerger, telah diiktiraf oleh Finseca sebagai penerima 2025 ID Twenty Award. Anugerah tersebut telah disampaikan di NAILBA 44, bagi mengiktiraf inovator terkemuka dan pemimpin yang membentuk hala tuju industri dalam pengedaran bebas.

Setiap tahun, Finseca menampilkan ID Twenty Award kepada dua puluh profesional yang pencapaian mereka memberikan sumbangan ketara kepada kemajuan komuniti insurans. Pengiktirafan ini dianggap antara pengiktirafan paling berprestij dalam bidang tersebut, khusus untuk mereka yang mendorong impak yang boleh diukur merentasi pengedaran, pembangunan produk, dan hasil untuk pelanggan.

Pemilihan Buerger mencerminkan kepimpinan berterusan beliau dalam membentuk pasaran moden bagi jangka hayat dan insurans hayat, serta komitmen berterusan Coventry untuk memperluas akses, peluang dan nilai pasaran sekunder dalam ekosistem pengedaran bebas.

“Pengiktirafan ini mencerminkan usaha berterusan oleh pasukan kami di Coventry untuk memperluas pasaran sekunder bagi insurans hayat,” kata Reid Buerger, Ketua Pegawai Eksekutif Coventry. “Pengedaran bebas memainkan peranan penting dalam membantu pemegang polisi memahami pilihan mereka. Kami kekal fokus untuk membina struktur pasaran yang menyokong pilihan, nilai dan hasil jangka panjang.”

Perihal Coventry

Coventry merupakan peneraju dan pencipta pasaran sekunder bagi insurans hayat. Selama lebih 20 tahun, kami telah memacu kemajuan industri ini dan memperluas peluang kepada pemilik polisi insurans hayat. Pengalaman mendalam Coventry yang digabungkan dengan komitmen teguh terhadap hak pengguna menjadikan Coventry peneraju pasaran yang nyata— kedudukan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan piawaian industri serta memperluas pilihan pengguna. Sehingga kini, kami telah menyampaikan lebih daripada USD 6 bilion kepada pemilik polisi yang tidak lagi memerlukan polisi mereka. Untuk maklumat lanjut mengenai Coventry, sila layari Coventry.com.