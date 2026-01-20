Coventry 首席执行官 Reid Buerger 于 NAILBA 44 会议上荣获 Finseca 2025 年度 ID Twenty 大奖

宾夕法尼亚州华盛顿堡, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 寿险二级市场的领导者与创始者 Coventry 今日宣布，其首席执行官 Reid Buerger 荣获了 Finseca 颁发的 2025 ID Twenty 大奖。 该奖项于 NAILBA 44 会议上颁发，旨在表彰独立分销领域的顶尖创新者及引领行业发展的领导者。

Finseca 的 ID Twenty 大奖每年发掘并表彰二十位专业人士，他们的卓越成就为保险行业的发展做出了重大贡献。 该奖项被视为业内最重要的荣誉之一，专门授予在分销、产品开发和客户成果方面带来显著影响的行业精英。

Buerger 的当选，反映了他在塑造现代长寿及人寿保险市场方面的持续领导力，也体现了 Coventry 在整个独立分销生态系统中，为拓宽二级市场的准入、机遇和价值所做的不懈努力。

Coventry 首席执行官 Reid Buerger 表示：“这项荣誉是对我们团队始终致力于拓展寿险二级市场的肯定。 在帮助保单持有人明晰自身选择方面，独立分销渠道发挥着至关重要的作用。因此，我们一直致力于打造一个提供更多选择、更高价值并实现长远利益的市场架构。”

关于 Coventry

Coventry 是寿险二级市场的引领者与创始者。 二十多年来，我们一直致力于推动行业发展，并不断为寿险保单持有人提供更多机遇。 凭借丰富的经验和对消费者权益的坚定承诺，Coventry 已然成为市场无可争议的领导者，并利用这一优势推动行业标准提升，扩大消费者选择空间。 迄今为止，我们已向不再需要保单的持有人兑现超过 60 亿美元。 如需了解更多关于 Coventry 的信息，请访问 Coventry.com。