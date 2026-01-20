Coventry 行政總裁 Reid Buerger 於 NAILBA 44 獲 Finseca 評為 2025 年 ID Twenty 榮譽得主

賓夕凡尼亞州華盛頓堡, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人壽保險二級市場的頂尖及開創機構 Coventry 今日宣佈，其行政總裁 Reid Buerger 榮獲 Finseca 頒授 2025 年 ID Twenty 大獎。 獎項於 NAILBA 44 上頒發，旨在嘉許獨立分銷界別中卓越的創新先鋒及塑造行業的領袖。

Finseca 的 ID Twenty 大獎每年表彰二十位專業人士，讚揚其卓著貢獻實質引領保險業向前邁進。 此認可被視為行內極為重要的殊榮，專為表彰在分銷、產品開發及客戶成果各層面帶來可衡量影響的傑出人物。

Buerger 膺此殊榮，正體現其於塑造現代長壽及人壽保險市場的持久領導風範，同時展現出 Coventry 於獨立分銷生態系統中，不斷拓展二級市場通道、創造機遇和提升價值所作出的耕耘。

Coventry 行政總裁 Reid Buerger 說：「此榮譽反映 Coventry 團隊一直致力拓展人壽保險二級市場的努力。 獨立分銷擔當重要角色，有助保單持有人瞭解其選擇；我們持續專注於建構能夠支援選擇、價值及長遠成果的市場結構。」

關於 Coventry

Coventry 是人壽保險二級市場的頂尖及開創機構。 20 多年來，我們不斷推動產業向前邁進，並為壽險保單持有人拓展機會。 Coventry 憑藉深厚經驗及捍衛消費者權益的堅決承諾，毫無疑問已成為市場上的翹楚，以業界領袖的身份提升行業標準，並為消費者帶來更多的選擇。 時至今日，我們已為不再需要原有保單的持有人成功發放超過 60 億美元。 欲了解更多關於 Coventry 的資訊，請瀏覽 Coventry.com。