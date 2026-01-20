Bombardier annonce des nominations dans son équipe de direction axées sur la croissance stratégique à long terme

MONTRÉAL, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui des nominations au sein de son équipe de direction afin de solidifier les relations avec les clients, de faire évoluer sa division Bombardier Défense tout en demeurant axée sur l’amélioration continue des produits, et de saisir les occasions stratégiques à long terme grâce à des investissements et à des fusions et acquisitions.

« Bombardier a atteint avec succès de multiples objectifs stratégiques en matière de développement de produits, d’expansion des services, de croissance de la division Défense et de désendettement, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Je suis fier du haut niveau d’exécution de l’équipe de direction et de la contribution individuelle et collective de chacun des membres à toutes les facettes de notre culture, axée sur les employés et le client. Les nominations d’aujourd’hui reflètent notre confiance dans le leadership de cette équipe et les ambitions audacieuses de notre entreprise pour le développement immédiat et à long terme de Bombardier. »

Bombardier accueille ainsi Sandra Hodgkinson, qui se joint à l’entreprise à titre de vice-présidente principale, Stratégie et Fusions et acquisitions. Madame Hodgkinson a mené une carrière remarquable et couronnée de succès en stratégie d’entreprise, en défense et en droit, y compris en service actif au service juridique et judiciaire de la marine américaine. Au cours des 14 dernières années, elle a dirigé la stratégie et le développement de l’entreprise chez Leonardo DRS, où elle a mené à bien de multiples mandats de fusions et acquisitions et fait croître l’entreprise. Auparavant, elle a occupé des postes importants au département de la Défense des États-Unis, à la Maison-Blanche et au département d’État des États-Unis. Grâce à son expertise étendue et diversifiée, madame Hodgkinson sera responsable de stimuler la croissance de façon organique et stratégique, par le biais d’activités de fusions et acquisitions, dans tous les principaux secteurs d’activités de l’entreprise, y compris Bombardier Défense et Services.

Stephen McCullough est nommé vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. Le leadership de monsieur McCullough a permis de créer un portefeuille inégalé dans l’industrie de l’aviation d’affaires, et l’entreprise élargira ses ambitions en matière de développement de produits dans l’industrie de la défense. Monsieur McCullough compte 36 années d’expérience en conception d’avions et en essais en vol, toutes chez Bombardier. Sa vaste expertise apportera l’ADN novateur, l’agilité et un bilan d’exécution éprouvé dans le cadre de son nouveau mandat élargi à la division Bombardier Défense.

Paul Sislian est nommé vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier. Dans ce rôle élargi, monsieur Sislian continuera de diriger le réseau de service en pleine croissance de l’entreprise et classé numéro 1, et prendra en charge les équipes mondiales des ventes d’avions, pour les avions d’affaires et de défense, soutenues par Peter Likoray, qui travaille chez Bombardier depuis 30 ans. En réunissant les ventes et les services, monsieur Sislian et son équipe renforceront l’avantage concurrentiel de Bombardier et continueront d’établir des normes de pointe dans l’industrie. Monsieur Sislian travaille chez Bombardier depuis 17 ans. Il a auparavant dirigé les activités de construction d’avions d’affaires et celles d’aérostructures de Bombardier. Plus récemment, il était responsable du service après-vente et de la stratégie d’entreprise.

Enfin, Mercedes Glockseisen succédera à Pierre Gagnon à titre de vice-présidente principale, Affaires juridiques et secrétaire de la Société. Madame Glockseisen a dirigé avec succès les équipes des Contrats et des Services juridiques au sein de Bombardier pendant plus de 10 ans. Plus récemment, elle occupait le poste de vice-présidente, Contrats et Services juridiques au soutien des transactions liées aux avions neufs, d’occasion, de défense et de grandes flottes. Avant de se joindre à Bombardier en 2011, madame Glockseisen a bâti une impressionnante feuille de route dans le domaine du litige et du droit corporatif chez Ogilvy Renault (aujourd’hui Norton Rose Fulbright). Elle est membre du Barreau du Québec et diplômée de la Faculté de droit de l’Université McGill. Monsieur Gagnon, qui a grandement contribué à l’équipe juridique et au succès global de Bombardier au cours des dernières années, prendra sa retraite en juin. D’ici là, il demeure chez Bombardier à titre de vice-président principal et conseiller spécial du chef de la direction, tout en assurant une transition harmonieuse dans l’équipe de direction.

Toutes ces nominations entrent en vigueur immédiatement.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises et les gouvernements les plus avisés du monde. En d’autres mots, non seulement nous dépassons les exigences des normes, mais nous comprenons les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com/fr.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

