Air Canada se classe parmi les meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes en 2026, pour une troisième année de suite

MONTRÉAL, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a été reconnue par Mediacorp comme l’un des meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes en 2026, pour une troisième année d’affilée. Ce prix confirme l’engagement marqué de la société aérienne à provoquer des occasions significatives pour aider la prochaine génération à s’épanouir et à développer son potentiel en matière de leadership.

« Nous sommes très fiers de nos programmes de ressources humaines progressistes, qui ont une fois de plus valu à Air Canada d’être reconnue comme l’un des meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d’Air Canada. C’est très encourageant pour nous de voir autant de jeunes choisir une carrière dans l’industrie du transport aérien! Le moment ne pourrait être mieux choisi pour bâtir son avenir dans ce domaine, surtout au moment où Air Canada entame sa phase de croissance Nouveaux horizons. Afin de soutenir la mise en œuvre de ses plans stratégiques, Air Canada a investi dans des programmes en constante évolution qui visent à perfectionner et à soutenir les compétences interfonctionnelles nécessaires à la prochaine génération de professionnels pour devenir de futurs leaders. »

Air Canada est fière d’offrir des programmes de stages rémunérés dans plusieurs disciplines dotées d’un grand nombre de possibilités de perfectionnement professionnel. La société aérienne gère également le Programme d’apprentissage intégré en milieu de travail, qui vise à élargir le bassin de talents de l’entreprise en offrant l’occasion d’acquérir de l’expérience professionnelle à des étudiants de niveau postsecondaire provenant d’universités de partout au Canada. Au cours de la dernière année, la société aérienne a accueilli plus de 100 stagiaires au sein de ses diverses directions, permettant ainsi aux étudiants d’acquérir des compétences pratiques et une expérience de travail.

Les étudiants profitent aussi d’un avantage exclusif : l’accès à des options de formation en ligne, comme la possibilité de renforcer leurs compétences en langue seconde et d’en apprendre davantage sur la diversité, l’équité et l’inclusion, de même que des ateliers organisés avec l’équipe de la Gestion du talent, couvrant des sujets tels que l’optimisation des curriculum vitæ et des profils LinkedIn, et la préparation aux entrevues d’emploi.

Air Canada propose également un programme de jumelage afin de faciliter l’intégration des jeunes professionnels au sein de la Société. L’entreprise encourage la mobilisation continue en organisant divers événements tout au long de l’année, notamment du réseautage en personne au centre de formation, au musée et au hangar de la Société, ainsi qu’une activité d’orientation professionnelle qui donne un aperçu des cheminements de carrière et du perfectionnement professionnel qui s’offrent à eux.

À propos du Palmarès des meilleurs employeurs

Chaque employeur est évalué par les rédacteurs du Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada en fonction des programmes qu’il offre pour attirer et retenir les jeunes travailleurs. Il peut s’agir, entre autres, d’avantages sociaux comme une aide financière pour payer des frais de scolarité, des programmes coop, de travail-études, de mentorat, de formation et de gestion de carrière, de même que d’initiatives permettant aux jeunes travailleurs de progresser plus rapidement au sein de l’entreprise.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements concernant les perspectives de carrière sur cette page.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes.

