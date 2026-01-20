Aspo Oyj Pörssitiedote 20.1.2026 klo 16.30

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 17.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Annika Ekman, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund.

Hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on kaikilta saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Patricia Allamia ja Tatu Vehmasta, joiden katsotaan olevan riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan:

- hallituksen jäsen 3 000 euroa / kuukausi

- varapuheenjohtaja 4 400 euroa / kuukausi

- puheenjohtaja 6 000 euroa / kuukausi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien jäsenille maksetaan 800 euroa / valiokunnan kokous ja puheenjohtajille 1 200 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Karoliina Lindroos (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.



Aspo Oyj

Taru Uotila, johtaja, lakiasiat ja vastuullisuus



Lisätietoja: Roberto Lencioni, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 30 600 3423, roberto.lencioni@gard.no





