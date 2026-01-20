Informacija apie AB Akola group išleistų akcijų suteikiamus balsus

Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. gruodžio mėnesį AB Akola group sudarė sutartis dėl 31 655 vienetų savų akcijų perleidimo darbuotojams ir kad buvo apskaityti visi perleidimai vertybinių popierių sąskaitose, AB Akola group savų akcijų skaičius sumažėjo iki 565 007 vienetų (tai sudaro 0,34% visų bendrovės išleistų akcijų kiekio). Dėl to pasikeitė balsų skaičius, skaičiuojant AB Akola group visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.
AB Akola group išleistų akcijų duomenys:
|Akcijų klasė
|Paprastosios vardinės akcijos
|ISIN
|LT0000128092
|Vienos akcijos nominali vertė, Eur
|0,29
|Akcijų skaičius, vnt.
|167 170 481
|Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur
|48 479 439,49
|Bendrovės įgytos savos akcijos
|565 007
|Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą
|166 605 474
*Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 4 dalį Bendrovės įgytos savos akcijos nesuteikia balsavimo teisės ir todėl neįtraukiamos nustatant Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403