OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.01.2026 KLO 16.45, MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA





Muutos Oma Säästöpankki Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Oma Säästöpankki Oyj:lle (OmaSp tai Yhtiö) on 20.1.2026 palautunut vastikkeetta yhteensä 17 326 Yhtiön osaketta osakepalkkiojärjestelmän 2022–2023 ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden palautuksen jälkeen yhtiön hallussa on 149 526 omaa osaketta.

Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi





JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.