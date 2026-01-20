Titanbay crée un Conseil consultatif suisse pour soutenir sa croissance régionale

ZURICH, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, la plateforme d’infrastructure pour les marchés privés qui permet aux banques privées, aux gestionnaires de patrimoine et aux sociétés de gestion d’actifs de concevoir, lancer et exploiter des programmes de marchés privés à grande échelle, annonce la création d’un Conseil consultatif suisse, renforçant ainsi son engagement envers le marché suisse de la gestion de patrimoine et de la banque privée.

Le Conseil consultatif suisse jouera le rôle de comité de réflexion stratégique au sein du pays, en apportant une connaissance approfondie du marché local et une expertise sectorielle afin de soutenir l’expansion continue de Titanbay en Suisse et dans l’ensemble de la région EMEA.

Les membres du Conseil consultatif comprennent :

Stefan Mächler, ancien directeur des investissements chez Swiss Life Group, qui apporte avec lui plus de trente années d’expérience en gestion d’investissements, allocation d’actifs et direction d’entreprise :

« Titanbay a développé une plateforme remarquable qui répond à un véritable besoin structurel sur les marchés privés. Je me réjouis de pouvoir accompagner l’entreprise dans la poursuite de son développement en Suisse. »

Yves Robert Charrue, ancien membre du Comité exécutif et responsable de la Suisse et de la région EMEA chez Julius Baer, fort de plus de 20 années d’expérience dans la banque privée :

« Alors que les marchés privés prennent une place de plus en plus importante dans les portefeuilles des clients, il est essentiel de disposer d’infrastructures opérationnelles robustes et d’une gouvernance rigoureuse. Titanbay est idéalement positionnée pour accompagner cette évolution de manière responsable. Je suis ravi de pouvoir mettre mon expertise au service de l’ambition de Titanbay. »

Ils sont rejoints par Michael Gruener, co-PDG de Titanbay, qui cumule plus de 20 années d’expérience internationale en gestion d’actifs, notamment auprès de banques privées et de gestionnaires de patrimoine suisses :

« La création d’un Conseil consultatif suisse nous permet de rester étroitement alignés sur les dynamiques du marché local et les besoins de nos clients, alors que la demande d’accès aux marchés privés continue de croître. »

Le Conseil consultatif suisse est présidé par Timo Paul, responsable de la Suisse chez Titanbay. Basé à Zurich, Timo dispose d’une solide expérience de direction de haut niveau acquise notamment chez Natixis Investment Managers, UBS Asset Management et Credit Suisse Asset Management.

À propos de Titanbay

Titanbay est une plateforme d’infrastructure des marchés privés conçue pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et leurs clients. En combinant technologie intelligente, expertise réglementaire et force opérationnelle, Titanbay permet aux gestionnaires d’actifs de se développer rapidement et à grande échelle dans le domaine de la gestion de patrimoine privé, tout en offrant aux distributeurs un accès transparent aux principaux fonds des marchés privés. Consultez le site Titanbay.com

Contact médias

Danielle Wilde

Responsable marketing chez Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66eaa3a3-b45f-47b9-ba04-b6804f035a72