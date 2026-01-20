Bigbank AS-i juhatuse liikme volituste pikendamine

Bigbank AS nõukogu otsustas 19.01.2026 pikendada juhatuse liikme Mart Veskimägi volitusi järgmiseks kolmeks aastaks alates eelneva ametiaja lõppemisest kuni 05.02.2029.

Bigbank AS juhatus jätkab viieliikmelisena: Martin Länts (juhatuse esimees), Ken Kanarik, Argo Kiltsmann, Ingo Põder ja Mart Veskimägi.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.11.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Martin Länts

Juhatuse esimees

Telefon: +372 5561 7616

E-mail: martin.lants@bigbank.ee

www.bigbank.ee



