Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 138951/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1550 Yksikköhinta: 1.59 EUR
(2): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 1.57 EUR
(3): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 1.56 EUR
(4): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 1.53 EUR
(5): Volyymi: 1025 Yksikköhinta: 1.52 EUR
(6): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 1.51 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):
Volyymi: 7275 Keskihinta: 1.54797 EUR