Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 138951/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-13

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1550 Yksikköhinta: 1.59 EUR 

(2): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 1.57 EUR 

(3): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 1.56 EUR 

(4): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 1.53 EUR 

(5): Volyymi: 1025 Yksikköhinta: 1.52 EUR 

(6): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 1.51 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6): 

Volyymi: 7275 Keskihinta: 1.54797 EUR


