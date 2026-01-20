Porsche élargit les options de recharge avec Brancher et recharger pour une plus grande flexibilité

TORONTO, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) a annoncé aujourd’hui que la fonctionnalité Brancher et recharger pour tous les modèles Macan Électrique et Taycan d’année modèle 2026 est désormais offerte sur le réseau Superchargeur Tesla via le Porsche Charging Service. Cette intégration offre une expérience de charge plus rapide et plus efficace dans plus de 27 500 Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord – il suffit de se brancher et de partir – tout en maintenant des transactions sécurisées et chiffrées. Grâce à la technologie Brancher et recharger, les membres actifs du service de recharge Porsche n’ont plus besoin d’applications ou de cartes de crédit lorsqu’ils se rendent aux bornes de recharge compatibles. Ainsi, les propriétaires de Macan Électrique et de Taycan d’année modèle 2026 peuvent désormais bénéficier d’une authentification et d’un paiement transparents afin de réduire les temps d’attente et de rendre les voyages longue distance encore plus pratiques.

Cette fonction sera également proposée sur le Cayenne Électrique lorsqu’il arrivera au Canada dans le courant de l’année.

« Cela marque un progrès significatif en matière de commodité pour nos clients de véhicules électriques, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général de PCL. L’amélioration de l’accès à Brancher et recharger rend la recharge plus simple et plus conviviale, ce qui permet de proposer une expérience plus transparente aux propriétaires de véhicules électriques. »

Au cours de la dernière année, Porsche a élargi son écosystème de recharge afin d’offrir une plus grande flexibilité aux clients de véhicules électriques. En plus de Brancher et recharger sur les Superchargeurs Tesla, le Service de recharge Porsche comprend désormais des mises à jour logicielles pour les modèles Taycan et Macan Électrique, ainsi que des adaptateurs NACS/CCS en c.c. gratuits, ce qui rend les trajets longue distance encore plus pratiques.

Service de recharge Porsche prend également en charge le service Brancher et recharger dans les bornes d’Electrify Canada, ce qui offre encore plus de flexibilité aux conducteurs.

Pour plus d’informations sur les séances de recharge, consultez l’application My Porsche. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la manière d’activer la fonction Brancher et recharger pour votre véhicule sur le site ask.porsche.com.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne. Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous :

https://www.porsche.ca | https://www.instagram.com/porschecanada | https://www.instagram.com/pectoronto | https://www.linkedin.com/company/porsche-cars-canada-ltd | https://www.linkedin.com/company/porsche-experience-centre-toronto | https://www.youtube.com/Porsche | https://www.facebook.com/Porsche | https://www.pinterest.ca/porsche

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média https://press.ca.porsche.com.

Relations publiques

Patrick Saint-Pierre

647 531-2992

patrick.saint-pierre@porsche.ca



Automobiles Porsche Canada, Ltée

165, boulevard Yorkland, bureau 150

Toronto (Ontario)

M2J 4R2

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abafadc5-72b4-4a0c-a870-61e1270c85ed/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/50df1bba-0cde-4836-a280-2456712273df/fr



