Le modèle de financement de la protection de la nature au Canada se démarque de la tendance mondiale

OTTAWA, Ontario, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une étude récente révèle qu’une augmentation considérable du financement privé est primordiale pour assurer la sauvegarde des milieux naturels qui soutiennent les économies, protègent les collectivités, et préservent la santé et le bien-être de la population. À l’échelle mondiale, 82 % des investissements pour la nature proviennent de sources publiques. Le Canada peut quant à lui s’appuyer sur un programme éprouvé qui a mobilisé la population ainsi que des entreprises et des fondations pour investir dans la nature.

Depuis près de 20 ans, le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) permet aux partenaires qui assurent sa mise en œuvre d’ajouter deux dollars provenant d’autres sources pour chaque dollar versé par le gouvernement fédéral. Depuis 2007, Conservation de la nature Canada (CNC), Canards Illimités Canada (CIC), Habitat faunique Canada (HFC) et des organismes de conservation locaux et régionaux ont ainsi bonifié l’investissement fédéral de 500 millions $ avec 1 milliard $ provenant d’autres sources.

Rien qu’en 2025, les partenaires du programme fédéral ont recueilli plus de 58,5 millions $ auprès de sources diverses pour augmenter la contribution du Canada pour la conservation de la nature.

Notons que de 2019 à 2025, les investissements du secteur privé représentaient plus de 50 % de l’ensemble des fonds investis dans la nature par l’entremise du PCPN.

Le modèle du PCPN mobilise des fonds de source privée pour la nature

Avec le PCPN, le Canada démontre la manière d’obtenir le soutien du secteur privé en faveur de la nature.

Concrètement, les investissements du programme ont permis de protéger plus de 8 600 kilomètres carrés de prairies, de forêts et de milieux côtiers qui :

séquestrent plus de 1 million de tonnes de carbone chaque année;

atténuent les risques d’inondation pour plus de 2 millions de personnes;

offrent des possibilités de loisirs dans plus de 350 municipalités;

soutiennent les économies locales fondées sur les ressources, comme l’élevage et l’agriculture.

Augmenter le rythme et l’efficacité de la conservation

Le PCPN ne vise pas seulement à soutenir la protection de terres privées. Les partenaires l’utilisent aussi pour :

développer des technologies et des outils qui aident les gestionnaires de terres à prendre des décisions économiques efficaces et pertinentes;

favoriser le travail de conservation et d’intendance mené par les Autochtones;

prendre soin d’écosystèmes par un travail d’intendance et l’établissement de partenariats avec des cultivateurs et cultivatrices, des exploitant(e)s de ranchs et des entreprises locales;

accroître la capacité d’organismes locaux à obtenir des résultats concrets en conservation;

soutenir la création de parcs nationaux et provinciaux ainsi que de parcs urbains.



Pour en savoir plus sur la façon dont le PCPN rassemble la population canadienne autour de la conservation de la nature, consultez le Rapport d’impact 2024-2025 des partenaires du programme.

Citations

« Depuis près de 20 ans, les résultats fructueux du PCPN indiquent que, lorsque nous prenons soin de nos paysages, le Canada prospère. Le programme démontre en effet que les parties prenantes de tous les secteurs souhaitent ardemment investir dans la nature, en plaçant des capitaux dans la sécurité des collectivités, les liens culturels durables, la sécurité alimentaire et économique, la résilience des espèces et des paysages, et plus encore. »

– Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada

« Le Programme de conservation du patrimoine naturel est un exemple probant d’une politique judicieuse qui permet de créer des partenariats puissants. En tirant parti à la fois des investissements du fédéral et de la générosité du secteur privé, nous conservons davantage de paysages et progressons vers l’atteinte d’objectifs nationaux liés à la résilience climatique, à la biodiversité et au bien-être des collectivités. Canards Illimités Canada est fier de soutenir ces efforts, qui témoignent de ce que l’on peut accomplir lorsque la conservation est considérée comme une responsabilité partagée. »

– Pat Kehoe, président et directeur général par intérim, Canards Illimités Canada

« HFC est honoré d’administrer le volet Fonds pour les organismes de conservation du PCPN. Ce programme est un exemple remarquable d’un investissement stratégique et d’une initiative collaborative qui produit des résultats concrets en conservation. Chaque hectare protégé dans le cadre du PCPN se veut une preuve tangible des résultats que l’on peut obtenir quand la population, les conservationnistes et le gouvernement partagent une même vision de la nature. Ce programme nous aide à protéger les habitats en vue d’assurer la santé des écosystèmes, la résilience des populations fauniques et la prospérité des collectivités pour l’avenir. »

– Jessica Burns, directrice générale, Habitat faunique Canada

« Le Programme de conservation du patrimoine naturel du Canada démontre que lorsque nous unissons nos efforts, nous pouvons avoir une incidence positive. En mobilisant des fonds privés en complément de l’engagement public, nous protégeons des paysages qui préservent notre santé, dynamisent les économies locales et renforcent la résilience face aux changements climatiques. Voilà le modèle canadien de conservation en action : collaboratif, novateur et efficace. »

– Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

« Le Programme de conservation du patrimoine naturel a pour objectif de protéger les milieux qui subviennent à nos besoins, que ce soit les forêts, les prairies, les milieux humides ou les littoraux. Il mise sur les partenariats qui permettent de préserver des secteurs critiques qui assurent la santé des écosystèmes, la résilience des espèces sauvages et la prospérité des collectivités. En investissant ensemble dans la nature, nous préservons les terres et les eaux que la population canadienne utilise tous les jours. »

– Nathalie Provost, secrétaire d’État (Nature), Gouvernement du Canada

Faits saillants

Le PCPN permet aux partenaires responsables de sa mise en œuvre de protéger des milieux naturels et d’en assurer l’intendance, d’élaborer des outils et des études pour accélérer le rythme de la conservation, et de soutenir les initiatives de conservation menées par les Autochtones.

Grâce à son Fonds pour les organismes de conservation (FPOC), le PCPN permet à HFC de soutenir directement le travail de protection des organismes de conservation locaux et régionaux, et de collaborer avec l’Alliance canadienne des organismes de conservation (ACOC) et d’autres organisations au renforcement des capacités de la communauté canadienne des organismes de conservation, augmentant ainsi celle du Canada à répondre aux besoins de la nature et des populations.

À propos

Programme de conservation du patrimoine naturel

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat unique qui soutient la création et la reconnaissance d’aires protégées et de conservation par l’acquisition de terres privées et d’intérêts ou droits fonciers privés. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 500 millions $ dans le Programme, auxquels se sont ajoutés plus de 1 milliard $ en contributions amassées par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté des fiducies foncières du pays, ce qui a permis de protéger et de conserver près de 860 000 hectares de terres écosensibles.

Conservation de la nature Canada

Depuis 1962, Conservation de la nature Canada rallie la population dans le but de protéger les terres et les eaux essentielles à notre subsistance. Organisme de bienfaisance environnemental œuvrant de concert avec des collectivités, des nations autochtones, des gouvernements et des entreprises, nous fournissons des solutions fondées sur la nature à une échelle inégalée. Notre travail, qui contribue à sauvegarder la qualité de l’air et de l’eau, à stocker le carbone et à réduire les risques d’inondations et de feux de forêt, protège notre santé, renforce la vigueur d’économies locales, et améliore la résilience de nos collectivités. Ensemble, nous libérons tout le pouvoir de la nature pour que la vie puisse prospérer. Pour en savoir plus : https://natureconservancy.ca/fr/.

Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada Canards Illimités Canada (CIC) est la plus grande organisation de conservation des terres au pays et un leader en conservation de milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s’associe au gouvernement, à l’industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les terres humides qui sont essentielles à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC : canards.ca.

Habitat faunique Canada

Fondé en 1984, Habitat faunique Canada (HFC) est un organisme national de conservation à but non lucratif qui envisage un avenir où les Canadiennes et Canadiens partagent une éthique de la conservation qui reconnaît l’importance fondamentale des habitats fauniques abondants, riches et favorisant la biodiversité. HFC travaille à conserver l’habitat des espèces sauvages au Canada en établissant des partenariats durables et en réalisant de judicieux investissements dans le domaine de la conservation. Les programmes de subventions administrés par HFC soutiennent la conservation d’habitats importants pour les espèces sauvages, la sécurisation de terres écologiquement sensibles et encouragent la population canadienne à s’intéresser à la nature. Pour en savoir plus : https://whc.org/fr/

